Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sunumunda, yaşanan atılımların altının çizildiğini, ancak AK Parti'nin 23 yıllık iktidarlarında zaten çok şey yapılmasının gerektiğini söyledi.

Türkiye ekonomisindeki sanayi üretiminin önemine dikkati çeken Türkeş, "6 milyona yakın insan doğrudan sanayide çalışıyor. Bu, Türkiye'nin üretim gücünün hala çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor ancak aynı zamanda bir gerçeği de itiraf etmeliyiz, bu potansiyel tam anlamıyla verimliliğe ve teknolojiye dayalı bir üretim modeline dönüşememiş." dedi.

Türkeş, Türkiye sanayisinin geleceğinin "akıllı", "temiz", "adil" olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer alması, imalat sanayisinin milli gelirdeki payının yüzde 30'un üzerine çıkarılması, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payının yüzde 17'ye yükseltilmesi gibi yüksek plan hedeflerine ulaşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı politikalarının kilit role sahip olduğuna dikkati çekti.

Ekonomide uzun dönemli, istikrarlı bir büyümenin sağlanmasının sürdürülebilir sanayi üretiminden geçtiğini dile getiren Aksu, "Türkiye'nin üst üste 20 çeyrektir yakaladığı yüksek büyüme başarısının arkasındaki asıl itici güç, sahip olduğumuz bu güçlü sanayi altyapımız olmuştur." ifadesini kullandı.

Komisyonda bir milletvekilinin milli muharip uçak KAAN'a yönelik "çöp oldu" ifadelerini kullandığını iddia eden Aksu, "Milli varlığımıza, sermayemize, teknolojimize sahip çıkmamız lazım. 'Öldürmek' değil 'oldurmak' önemli. Varsa bir eksik bunların kuşkusuz tamamlanması, ikmal edilmesi önemlidir. KAAN gözbebeğimiz, gururumuz." diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşadığını söyledi.

Şehrin yeniden üretim gücüne kavuşması, istihdamın artırılması, sanayinin önünün açılması için Malatyalıların beklentisinin olduğunu anlatan Ağbaba, "Maalesef, hem fabrikada çalışanlar Malatya'yı terk etti hem fabrikalar taşınmaya başlandı, işçi bulmakta zorlanıyorlar. Personel sıkıntısı nedeniyle Malatya çok çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Özellikle bu konuda büyük desteklere ihtiyaç var." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, TÜİK verilerine göre yüksek teknolojili ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içerisindeki payının yüzde 3,1 iken, yüksek teknolojili ürünlerinin imalat sanayisi ithalatı içerisindeki payının yüzde eylülde yüzde 12,5 olarak gerçekleştiğini aktardı. Kaya, "Bu çarpıcı fark, Türkiye'nin düşük teknolojili ürünleri ihraç edip pahalı ve yüksek teknolojili ürünleri satın alarak kronik dış ticaret açığı verdiğini ve teknolojik dışa bağımlılığı sürdürdüğünü göstermekte." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar bu ülkenin değerleri"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, milli muharip uçak KAAN'a yönelik alaycı ifadelerin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Togg, Altay Tankı, Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramalarıyla ilgili de benzer ifadelerin kullanıldığına değinen Yegin, "Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar bu ülkenin birikimleri, değerleri. Bunlarla alay etmek yahut bunların süreciyle ilgili alay edici bahaneleri cımbızlarla çekip onları bahane haline dönüştürüp bunları küçük düşürmek hiçbirimize yaramaz. Yarın öbür gün bu söylediklerimizden mahcup oluruz." dedi.

Yegin, bölgesel gelişmişlikle ilgili farklılıklara ilişkin değerlendirmelere de cevap vererek, bölgesel teşvik planlamaları yapılırken az gelişen yerlere giden yatırımcıya daha yüksek oranlarda teşviklerin verildiğini aktardı.

Terörün olduğu yerlere can güvenliği nedeniyle yatırım götürmenin zor olduğuna dikkati çeken Yegin, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının bu anlamda önemli olduğunu belirtti.

Yegin, "Devlet olarak her şeyle mücadele etmek zorundayız. Yatırımı artıracak teşvikleri de planlamak zorundayız. Terörü bitirecek unsurları da ortaya çıkartmak zorundayız, eğitimi de artırmak zorundayız, teknolojik yatırımlar da yapmak zorundayız. Bütün unsurlarımızla beraber bütün bölgelerimizi kalkındırmak zorundayız ki bütün çabamız da bu." diye konuştu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Bakan Kacır'ın sunumuna yönelik, başta imalat sanayisi olmak üzere dışa bağımlılığın devam ettiğini ifade etti.

Bayhan, gerçek bir yerli sanayi hamlesi için tekellerle yapılan sözleşmelerin gizlilik şartlarının kaldırılmasını ve içeriklerinin açıklanmasını istedi.

Komisyonda, milletvekillerince Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a sorular yöneltiliyor. Bakan Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. ???????