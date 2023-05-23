Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, STK'larla buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma' programına katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için teşekkür etti ve 28 Mayıs'ta da başarılı bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti. Ayrıca, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek farklı bir sistemi getirmeyi taahhüt ettiğini ancak milletin bu sisteme sorunu olmadığını söyledi.

'SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BÜYÜK BULUŞMA' PROGRAMINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma' programında STK üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve STK üyeleri katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bursalılara 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Varank, milletin 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini belirterek, 28 Mayıs'ta da farklı bir neticeyle çok daha başarılı bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti. Muhalefetin bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek farklı bir sistemi getirmeyi taahhüt ettiğini söyleyen bakan Varank, "Günün sonunda gördük ki aslında milletimizin bu sistemle ilgili bir sorunu yokmuş. Bundan sonra sistem tartışmalarını geride bırakmış oluyoruz. Biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız, aziz milletimiz bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapacaklar. Meclis'te verdikleri desteğin üzerine Sayın Cumhurbaşkanımıza 28 Mayıs'ta güçlü bir destek verecekler" ifadelerini kullandı.

Son olarak CHP ve Millet İttifakı'na oy verenlere seslenen Varank, "Hangi partiyi destekliyorsanız destekleyin, bu sizin kendi tercihiniz ama ben samimiyetle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten 11 seçimdir yenilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne samimiyetle oy veren vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bakınız eğer bu seçimde değişim olsun istiyorsanız değiştirmeniz gereken kişi sizin genel başkanınız, değişim oradan başlayacak. Onun için hem bu değişimi sağlamak hem de hayatınızda bir kez olsun 'biz de kazanmanın mutluluğunu yaşayalım' diyorsanız Sayın Cumhurbaşkanımıza bu seçimde oyunuzu verin ve inşallah Türkiye Yüzyılının kapılarını hep birlikte açalım" dedi.

Mehmet İNAN/ BURSA,