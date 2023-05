Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Kent Hali esnafıyla buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, "Bugün vatandaşlarımızın enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları manipüle etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin belediyeleri. Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor." dedi.

Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'nde esnafla buluşan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan esnafı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahmut Paşa'da büyümüş, esnaflık yapmış, ticaret hayatının içerisinde bulunan bir kişi olduğunu anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Onun için esnaf ve tüccar ne hisseder? Ticaret hayatında hangi sıkıntılar olur? Çek kestim ödeyebilecek miyim? Cuma günü yanımda çalışan arkadaşımın harçlığını verebilecek miyim? Bu hissiyatı birebir esnaf kardeşlerimle yaşamış bir kardeşinizim. Onun için sizlerle fırsat buldukça bir araya gelmek, vakit geçirmek, istişare etmek bizim açımızdan çok önemli. Özellikle hal anlamında baktığımızda da gerçekten sizler Türkiye'yi doyuran insanlarsınız. Nasıl çiftçimiz üretim anlamında önemliyse, aynı zamanda hal esnafımız da işte bu üretilen ürünlerin vatandaşa ulaşmasında, erişmesinde en önemli paya sahip. Rahmetli babamın lokantası vardı. Çok hale gittik. Uygun maliyetli olsun diye bizzat meyvemizi, sebzemizi halden aldığımız zamanlar oldu. Onun için sizlerin neler hissettiğini, neler yaşadığını bilen bir arkadaşınızım. Bursa'da şöyle örnek bir halde sizin helal rızık peşinde koşmanız hem kendiniz kazanırken, hem Bursalı hemşehrilerinize katkı sağlamaya çalışmanız oldukça değerli."

"Türkiye gemisinin kaptanlığından anlayan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan"

Bakan Varank, Bursa'ya farklı şehirlerden gelen ve Bursalı olan her bir vatandaşın kente değer kattığına değinerek, kentteki kültürleri bir araya getirip Bursa'ya hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'da üretildiğini hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Togg, buranın kabiliyetleriyle üretiliyor. İşte bunun gibi Allah'ın izniyle bu şehre yapacağımız daha çok hizmet ve proje var. Hal esnafımız, bu şehrin ekonomik dinamizmini ayakta tutan farklı kesimleri, esnafımızdan alın teri dökerek helal kazanç sağlayan hamal kardeşimize, emekçi kardeşimize kadar bu şehrin her bir kesimiyle, bu şehre değer katan her bir arkadaşımızla inşallah Türkiye'nin otomobili gibi projeleri de hayata geçirecek şekilde bu şehre hizmet edeceğiz. Bu şehri ileriye götürmeye çalışacağız ama bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor. Nasıl meyve ve sebzeden en iyi hal esnafı anlarsa, Türkiye'yi yönetmekten de Türkiye gemisinin kaptanlığından da anlayan bir tane lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Gece demeden, gündüz demeden, tatil demeden bayram demeden, sürekli milleti için çalışıyor ama öyle kolay coğrafyada değil, ateş çemberi bir coğrafyada, her gün yeni bir krizin olduğu coğrafyada, bir gün pandemiyle uğraşan, bir gün Rusya-Ukrayna savaşıyla uğraşan, bir gün enerji kriziyle uğraşan bir Türkiye'nin kaptanlığını yapmaya çalışıyor. Hamdolsun 21 yıldır, 15 seçimdir bizim aziz milletimiz 'evet bu doğru kaptandır' diyerek onun arkasında sapasağlam durdu. İnşallah 14 Mayıs'ta da arkasında sağlam duracak."

"Türkiye'de en pahalı suyu, otobüs biletini, mezar yerini CHP'li belediyeler satıyor"

"Güya kendilerini aday olarak göstermeye çalışanları biliyorsunuz" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne başarıları var, Allah aşkına. Adam 10 tane seçime girmiş, 10'unu da kaybetmiş. Hiçbir şey başaramamış, taş üstüne taş koyamamış, yerel yönetimleriyle hiçbir icraat yapamamış ama karşımıza gelip 'biz alternatifiz' diyorlar. ya bir müktesebatına bakalım. Bugün vatandaşlarımızın enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları manipüle etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin belediyeleri. Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. İşte bu adamlar ne bir iş yapmışlar, ne bizim iş yapmamıza müsaade ediyorlar. Hangi projeyi yapmaya kalksak, bizim karşımıza dikildiler. Bunlar en başından beri şehir hastanesini eleştirmiyor mu? Peki biz bunların aklına uysaydık bir şehir hastanesi yapabilir miydik? Yapamazdık. İşte İzmir-İstanbul otobanı, Osmangazi Köprüsü, sizin işinize yarıyor mu? Buraya mallar, o otobandan geliyor mu? Bunu eleştirmiyorlar mıydı? Peki ben size sorayım. Biz bunların aklına uysak bir Osmangazi Köprümüz olur muydu? İzmir- İstanbul otobanı olur muydu? Hal esnafımız bundan faydalanabilir miydi? Faydalanamazdı. Onun için iş bilenin, kılıç kuşananın. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için hayalleri, planları... Bunlar, Türkiye'yi kalkındırma projeleri. İnşallah biz onları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çok daha aydınlık, müreffeh bir Türkiye'yi siz değerli kardeşlerimizin, sizlerin katkısıyla inşallah inşa etmiş olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmiş olacağız."

Mustafa Varank, Cumhur İttifakı'nın, güçlü bir destek talebinde bulunduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir çoğunluk istediklerini söyledi.

Türkiye'nin hedeflerine çok daha hızlı koşması ve ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Varank, "Bunu da yapacağınıza inanıyoruz. Hal esnafının da bir tane bakanı var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Bundan sonra sizlerle beraberiz. Sizlerle yol yürüyeceğiz. Sizlerle beraber Türkiye hedeflerine ilerleyeceğiz. Biz, sizlere aşığız. Sizleri seviyoruz. Birileri gibi tiyatro oynamaktan anlamayız. Biz, hep sizlerin içinde olduk. Sizlerle beraber yol yürüdük. İnşallah takdir ederseniz, destek verirseniz, önümüzdeki dönemde de sizlerle beraber yol yürümek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Esnafı ziyaret eden Varank'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da eşlik etti.