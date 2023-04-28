Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim milletimiz PKK'yla, FETÖ'yle beraber hareket edenle değil, milletiyle beraber hareket edenin arkasında duracaktır. 'Sana cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim', 'Sana bakanlık verdim', 'Gel senin milletvekillerini bizim listeye koyalım' dedikleri eski Türkiye'yi tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım." dedi.

Bakan Varank, Keles ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Keles Belediyesince hayata geçirilen projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 21 yıldır bu millete hizmet için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

Millete hizmet etmek isterken karşılarına hep birilerinin dikildiğini ve "Biz buna karşıyız" dediklerini belirten Varank, bunlara aldırış etmeden kararlılıkla yola devam ettiklerini anlattı.

Varank, muhalefetin Togg'a da karşı çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin otomobilinin fabrikası Bursa'da. Biz bunları piyasaya çıkardık. Ne dediler? 'Bunu kim satın alacak?' Vatandaşlarımız 60 bin lira kapora yatırıp, tam 177 bin vatandaşımız bu arabayı satın almak için sıraya girdi. Demek ki alacak vatandaşlarımız var. Karşımızda Türkiye'den bihaber, dünyadan bihaber, ne yaptığını, ne yapacağını bilmeyen bir muhalefet var. Bunlar, vatandaşlarımızın önüne bir kaos düzenini alternatif olarak getirmek istiyorlar. Sundukları tek vaat; kaos. Diyorlar ki 'Bir tane cumhurbaşkanı olacak, 7 tane de cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu 7 cumhurbaşkanı yardımcısı onay vermezse cumhurbaşkanı ülkeyi yönetemeyecek.' Böyle bir düzen çalışır mı? Buradaki muhtarlarımız bu düzende muhtarlığı yönetebilir mi? Muhtarlığı yönetemeyeceğimiz bir düzeni siz nasıl Türkiye'ye vadediyorsunuz?"

" Türkiye'deki ekmeği büyütüyoruz"

Türkiye'nin geçmişte kısır tartışmalardan, siyasi çekişmelerden çok çektiğini ifade eden Varank, "Eskiden neydi? 'Ben sana iki koltuk vereyim sen bana başbakanlığı ver', 'Sana üç bakanlık vereyim hükümeti beraber kuralım' Bunları yaşadık mı? İşte bunların hepsi eski Türkiye'de kaldı. Biz o eski Türkiye'yi istemiyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyoruz. Bunun yolu nereden geçiyor? Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermekten geçiyor." diye konuştu.

Varank, milletin ferasetine güvendiklerini kaydederek, "Bizim milletimiz PKK'yla, FETÖ'yle beraber hareket edenle değil, milletiyle beraber hareket edenin arkasında duracaktır. 'Sana cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim', 'Sana bakanlık verdim', 'Gel senin milletvekillerini bizim listeye koyalım' dedikleri eski Türkiye'yi tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım. Eğer onları tarihin çöplüğüne gönderirsek emin olun çok başka bir Türkiye'yi elde edeceğiz. Türkiye'nin önü açık, Türkiye'nin geleceği açık." değerlendirmesinde bulundu.

Keles'e TEKNOFEST yarışmalarından geldiğini bildiren Varank, bu yarışmalara katılmak için 1 milyon gencin başvuru yaptığını aktardı.

Varank, nice eserleri Bursa'ya kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Togg'u yaptık mı? Şimdi batarya fabrikasını kuracak mıyız? Bunun gibi nice eserleri biz Bursa'ya, Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz. Soruyorlar diyorlar ki 'Türkiye'nin otomobili karın doyuruyor mu?' O kadar cahiller ki Türkiye'nin otomobili tabii ki karın doyuruyor. Binlerce Bursalı, Türkiye'nin otomobilinin fabrikasında çalışıyor. Orada büyük bir ekonomi oluşuyor. Orada katma değeri büyüterek biz aslında Türkiye'deki ekmeği büyütüyoruz. Eğer ekmeği büyütürsek her bir vatandaşımıza düşen refahı da büyütürüz. Bunlar istiyorlar ki Türkiye otomobil üretmesin, TCG Anadolu'yu üretmesin, İMECE uydusunu uzaya göndermesin. Ne yapsın? Sadece tekstille uğraşsın. Sadece tekstille uğraşmayacağız. Evet onu da yapacağız ama yüksek teknolojiye, katma değerli üretime, Türkiye'yi kalkındıracak projelere de mutlaka yatırım yapacağız."

Açılış töreninde, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Keles Belediyesince ilçeye kazandırılan yatırımların açılışları gerçekleştirildi.