Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Balkan'ı, Makedon'u hangi milletten olursa olsun biz bir ve beraberiz. Biz bir ve beraber oldukça bu ülkeyi en ileriye taşıyacak, Türkiye'nin Otomobili projesi gibi nice başarıları hep beraber yakalayacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Balkan'ı, Makedon'u hangi milletten olursa olsun biz bir ve beraberiz. Biz bir ve beraber oldukça bu ülkeyi en ileriye taşıyacak, Türkiye'nin Otomobili projesi gibi nice başarıları hep beraber yakalayacağız." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili adayı Osman Mesten'in Yunusemre Mahallesi'ndeki seçim ofisine Kapadokya renkli Togg ile gelen Varank, burada yaptığı konuşmada, milletin, hizmet yolculuğunda AK Parti ile beraber yürümek için kendilerini bağrına bastığını söyledi.

Seçime çok az bir süre kaldığını ifade eden Varank, " 14 Mayıs'ta zaferi getirmeye var mıyız? Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı koltuğuna oturtmaya var mıyız? Aramızdaki sevda o kadar büyük ki gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur kar dinlemiyor. Çünkü bizim sevdamız bu memlekete hizmet etme sevdası. Bizim sevdamız bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma sevdası. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Türkiye'yi Türkiye Yüzyılına taşıyacağız. Yeter ki siz bu heyecanı ve coşkuyu devam ettirin." diye konuştu.

"Ülkemizdeki ahengi bozmaya çalışanlar var"

Varank, Türkiye'nin tüm renkleriyle kültürüyle milletin her bir ferdinin bu ülkeye olan katkısıyla yoluna devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nasıl bu şehir bir mozaiği barındırıyorsa, bu ülke de bu mozaiği barındırıyor. Her bir hemşehrimiz bu ülkenin her bir değeri aslında bu ülkeye katkı sağlıyor. Onun için hangi şehirden ve kültürden olursa olsun Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Balkan'ı, Makedon'u hangi milletten olursa olsun biz bir ve beraberiz. Biz bir ve beraber oldukça bu ülkeyi en ileriye taşıyacak, Türkiye'nin Otomobili projesi gibi nice başarıları hep beraber yakalayacağız. Bu birliktelikten rahatsız olanlar var. Bizim bir ve beraber olmamızdan rahatsız olanlar var. Bu ülkenin arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlar var ve ülkemizdeki ahengi bozmaya çalışanlar var. Terör örgütlerinin 14 Mayıs'la ilgili çok kötü niyetleri var. Biz inanıyoruz ki bu terör örgütlerine 14 Mayıs'ta bu aziz millet yol vermez. Terör örgütlerinin bu ülkede borusunu öttürmesine bu aziz millet yol vermez. İnşallah 14 Mayıs'ta işte bu birliği ve beraberliği büyüteceğiz. Çok farklı bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Türkiye'ye kapılarımızı açacağız ama bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor. 14 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan, doğru adama oy vermekten geçiyor."

"Cumhurbaşkanı'mızı TBMM'de yalnız bırakmamamız lazım"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve etrafının ateş çemberi olduğunu anlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde bu dünya konjonktürü daha iyi konuma gelmeyecek. Daha da kötüleşecek ama bu dalgalı ve fırtınalı denizde Türkiye gemisini salimen yüzdürecek, tecrübeli bir kaptan lazım. O kaptan bilgisiyle, tecrübesiyle, cesaretiyle millete olan aşkıyla Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz. Onun bir de takım arkadaşları, yol arkadaşları var. Onu destekleyecek onun ekibi var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yalnız bırakmamamız lazım. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla Mecliste de iktidar yapmamız lazım. İşte bu birlikteliği yakalarsak Allah'ın izniyle bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz."

"Türkiye Yüzyılı'nda kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'yi inşa edeceğiz"

AK Parti olarak her zaman üretme ve yeni projeleri hayata geçirme derdinde olduklarını dile getiren Varank, karşılarındaki muhalefetin her zaman projelere karşı çıktığını ve engellemeye çalıştığını ifade etti.

Gemlik'teki Türkiye'nin Otomobili fabrikasının yanına batarya fabrikasının temellerini attıklarına değinen Varank, şunları kaydetti:

"Bu batarya fabrikası Türkiye'deki ilk otomobil batarya fabrikası olacak. Peki biz bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı biliyor musunuz? Siro batarya fabrikasının imar planlarına Büyükşehir Meclisinde 'Hayır' oyu verdi. Bunlar her zaman bunun derdinde. Biz bu işleri nasıl baltalarız? Nasıl engel oluruz? ya Allah aşkına böyle milli bir projeye niye karşı çıkarsın? Bu ülkenin ileri gitmesinden niye rahatsız olursun? Bunların derdi ne biliyor musunuz? Türkiye hiçbir başarıyı elde etmesin. Hep namerde, yabancıya muhtaç olsun. Kendi ayakları üzerinde hiçbir zaman duramasın. Bizim aziz milletimiz buna müsaade etmeyecek. Türkiye Yüzyılı'nda kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Bakan Varank'a Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti.