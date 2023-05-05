Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim devletimiz, milletimiz, aziz vatanımız çok kıymetli, çok değerli. Onun için bu teröristlere yol vermememiz lazım. FETÖ kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. PKK kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim devletimiz, milletimiz, aziz vatanımız çok kıymetli, çok değerli. Onun için bu teröristlere yol vermememiz lazım. FETÖ kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. PKK kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi'nde partisinin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs gecesi zaferi hep beraber kutlayacaklarını söyledi.

Bursa'nın dört bir tarafında coşkuyu, heyecanı yaşadıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Hangi ilçeye gidersek gidelim, hangi mahalleye gidersek gidelim, Bursalı diyor ki 'Şu sandık bir önümüze gelsin. Şu bay bay Kemal'i tarihin çöplüğüne bir gönderelim.' Onun için biraz daha sabredeceğiz. 14 Mayıs'a bir şey kalmadı ama Allah'ın izniyle bu eski Türkiye kalıntılarının hepsini tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bu yıkım ekibini, bu kirli pazarlıkların koalisyonunu bir daha neşvünema bulamayacak şekilde sandığa Allah'ın izniyle gömeceğiz."

Bakan Varank, 21 yıldır bu ülkeyi kalkındırmanın derdinde olduklarını, aziz milleti hak ettiği yatırımlarla buluşturduklarını vurguladı.

Milleti hizmetlerle buluşturmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz hangi işi yaptıysak karşımıza dikildiler. Şimdi biz bunların aklına uysaydık Bursa'da bir şehir hastanesi olur muydu? Şimdi biz bunların aklına uysaydık bir Osmangazi Köprüsü olur muydu? Biz Karadeniz'de Türkiye'ye değer katan, ekonomimizi büyüten bir gaz keşfi yaptık. Bizimle dalga geçtiler değil mi? 'Her sene gaz buluyordunuz, ne oldu' dediler değil mi? Şimdi bu ay hiçbir vatandaşımız fatura ödemiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir kararname imzaladı. 'Madem ki gazı bulduk, biz vatandaşımıza bir müjde verelim' dedi. Orada kaldı mı? Hayır. Bir yıl boyunca evlerde kullanacağımız 25 metreküp doğal gazı da bedava yaptı mı? Peki biz bunların aklına uysaydık Karadeniz'de gaz keşfedebilir miydik? Peki ben size soruyorum. Şehir Hastanesi, Togg'u, gazı, Osmangazi Köprüsü olan bir Bursa mı müreffehtir, olmayan bir Bursa mı müreffehtir? Biz yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Ekmeğimizi büyütmeye devam edeceğiz."

"Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açık olacak"

Varank, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı en yüksek oyla Meclis'e göndereceklerini, Bursa'dan en yüksek oyu almak için çalıştıklarını belirtti.

Muhalefeti eleştiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızdaki yıkım ekibi o eski Türkiye'yi getirmeye çalışıyor ama işi o kadar ileri götürdüler ki iktidar olmak için o kadar yanıp tutuşuyorlar ki kirli pazarlıkların boyutunu çok daha öteye taşıdılar. Şimdi kiminle pazarlık yapıyorlar biliyor musunuz? Terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor mu? Ne diyor? 'Selahattin Demirtaş'ı, hapishanedeki teröristleri 14 Mayıs'ta dışarı çıkaracağız' diyor değil mi? Kime güvenip bunu söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar. Sadece PKK değil, FETÖ'nün teröristleriyle pazarlık yapıyorlar. Şu anda FETÖ'cüler her gün mesaj yayınlıyor. '14 Mayıs'ta Türkiye'ye döneceğiz. Ne kadar KHK'lı FETÖ'cü varsa askere, polise, adliyeye tekrar yerleştireceğiz' diyorlar mı? Kime güvenip diyorlar? Kılıçdaroğlu'na. Terör örgütlerine müsaade etmememiz lazım. Bizim devletimiz, milletimiz, aziz vatanımız çok kıymetli, çok değerli. Onun için bu teröristlere yol vermememiz lazım. FETÖ kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. PKK kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. İşte o zaman Türkiye çok farklı bir ufka yol alacak. İşte o zaman memleketimizin önüne başka fırsatlar gelecek. Bu eski Türkiye artıklarını şu sandığa bir gömelim, Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açık olacak."

Varank, 14 Mayıs seçimlerini en güzel neticeyle kazanmaları gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah biz beraber olursak, bir olursak, burada Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Makedon'u, Boşnak'ı her bir vatandaşımız, her bir kardeşimiz ay yıldızlı al bayrağın sevdasında olursa evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Bakınız 'inanıyorum' demiyorum, gayet iyi biliyoruz. Neden biliyor musunuz? Bizim yetişen gençlerimiz o kadar kaliteli ki şu anda dünyanın konuştuğu SİHA'ları, İHA'ları yapan şirketin yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 28. 28 yaşında gençler dünyadan ses getiriyor. Onun için biz gençlerin önüne örnekler koyuyoruz. Diyoruz ki 'Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık ama bizim gençlerimiz hidrojenle çalışan otomobil yapacak. Biz uzaya İMECE uydusunu yolladık ama bizim gençlerimiz insanlı uzay mekiklerini uzaya yollayacak.' Bu ülkeden daha nice Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar çıkacak. Biz buna inanıyoruz. Onun için evlatlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah en güzel neticeyle yolumuza son sürat devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı.