Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da misafir edilen depremzedelerle bayramlaştı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, "İnşallah bir sene içerisinde bu kalıcı konutları bitireceğiz ve Allah'ın izniyle sizler bir sonraki Ramazan Bayramı'nı tekrar şehirlerinizde, memleketlerinizde, bir daha deprem korkusu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, "İnşallah bir sene içerisinde bu kalıcı konutları bitireceğiz ve Allah'ın izniyle sizler bir sonraki Ramazan Bayramı'nı tekrar şehirlerinizde, memleketlerinizde, bir daha deprem korkusu yaşamadan hayatınızı süreceğiniz evlerinizde geçireceksiniz." dedi.

Varank, Nilüfer ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaretinde, milletçe buruk bir bayram geçirileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok aileye, birçok ocağa ateş düştüğünü dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimizi kaybettik. Halen hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız var. Onun için buruk bir bayram geçireceğiz. Kimimiz en sevdiklerimizden ilk defa ayrılmış olacağız. Evlerinizde hasarlar oluştu. Evlerinizin bir kısmı yıkıldı. Belki de hayatınızda ilk defa evlerinizden uzakta bir bayram geçireceksiniz. Tabii biz sizin bu hassasiyetinizi, bu acınızı paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Elbette sizin gibi bu acıları hissetme şansımız yok ama şuna inanıyoruz; Türk milleti bu deprem felaketi sonrasında bir oldu, beraber oldu. Devletimiz ve milletimiz el ele verdi. Sizlerin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için devletimiz elinden gelenin en çoğunu yapmak için gayret gösteriyor. Biz şuna inanıyoruz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde kalıcı konutları bir an önce tamamlayıp siz değerli kardeşlerimize teslim etmek üzere hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bir sene içinde bu kalıcı konutları bitireceğiz ve Allah'ın izniyle sizler bir sonraki Ramazan Bayramı'nı tekrar şehirlerinizde, memleketlerinizde, bir daha deprem korkusu yaşamadan hayatınızı süreceğiniz evlerinizde geçireceksiniz."

"Gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz"

Bakan Varank, depremzede vatandaşları bir an önce konutlarına kavuşturmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Diğer yandan gündelik işlerinin devam ettiğini anlatan Varank, "Özellikle hükümet olarak bu ülkeyi idare etmek için günlük rutin çalışmalarımız var ama emin olun bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz, depremde zarar görmüş şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması. Hangi işi yaparsak yapalım, hangi faaliyeti yaparsak yapalım, depremle mücadele, sizlerin acılarını dindirme bizim bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Bursa'ya gelen afetzedelerin, halkın misafirperverliğiyle, devletin imkanlarıyla geçici olarak bu şehirde bulunduğunu kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"İşte biz bu gündemi hiç değiştirmeden sizlerin hak ettiği kalıcı konutları sizlere teslim ederek, o güzel şehirlerinizi tekrar imar ederek, inşallah bir sonraki Ramazan Bayramı'nda mutlu mesut, eskisinden de belki çok daha güzel bir şehirde bayramımızı kutlayacağız ve inşallah bu sefer biz gelip sizlere misafir olacağız. Sizlerin evlerinde, sizlerin ikramlarından tadacağız. Biz buna inanıyoruz ve milletimize güveniyoruz. Onların desteğiyle inşallah bunu başaracağız."

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Varank, yurtlarda konaklayan depremzedelerin bayramlarını kutladı.

Beraberindeki Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile depremzedelerle bayramlaşan Varank, çocuklara hediyeler verdi.

Bakan Varank, Emirsultan Erkek Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret ederek, afetzedelerle bayramlaştı.