Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nasıl kasetle Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaptılar, şimdi kasetle cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Artık FETÖ'nün bunlarla ortaklığı tescillendi ama biz bu ülkede FETÖ'ye bir daha müsaade etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili adaylarıyla Ulu Cami yanındaki Orhangazi Meydanı'ndan başlayan "Sevgi Yürüyüşü"ne katılan ve karanfil dağıtan Varank'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Varank ve beraberindekiler, İnönü Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Varank, Türkiye'nin kader seçiminde vatandaşları doğru bilgilendirmek için günlerdir çalıştıklarını söyledi.

Bu çalışmaların neticesini yarın alacaklarını dile getiren Varank, "İnşallah ' Türkiye Yüzyılı'nı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep beraber inşa edeceğiz. Karada Togg'u yürüten, TCG Anadolu'yu denizde yüzdüren, Kızılelma'yı havada uçuran, İMECE uydusunu uzaya gönderen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza en güçlü desteği vermeye hazır mısınız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki en tecrübeli, en cesur ve halkına en aşık lider olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymak için mücadele ediyor. Öyle kolay bir mücadele değil ha... Dikenli yollarda, ateş çemberi içinde mücadele ediyor. Hamdolsun başarılarıyla Türk milleti onun sayesinde gurur duyuyor. Dünya artık Türkiye'ye kulak kabartıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu Türkiye'nin gurur projeleri, başarıları nasıl oldu? Sizler arkasında 21 yıldır dimdik durduğunuz için oldu. 15 seçimdir onu yalnız bırakmadığınız için oldu. Sizlerden bir kez daha destek istiyoruz. Allah'ın izniyle bu dalgalı denizde, bu fırtınalı dünyada Türkiye gemisinin kaptan köşküne Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha oturtacağız. Dümeni tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teslim edeceğiz."

Varank, Erdoğan'ın yol arkadaşlarının da Mecliste yer alması gerektiğine işaret ederek, "Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla tekrar iktidar yapmaya var mıyız? İş bilenin kılıç kuşananındır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesini, kabiliyetini, Türkiye'yi yönetirken yaptığı fedakarlıkları muhalefet bile içten içe 'Helal olsun adama ya. Şu ülkeye 21 yıldır gerçekten güzel yönetti.' diyor. Bunu kameraların karşısında itiraf edemiyorlar ama onun nasıl bir lider olduğunu biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Aziz milletimiz onlara yol verir mi?"

Bu seçimlerin sadece Türkiye'yi yönetme seçimi olmadığını dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızda bir kader seçimi var. Terör örgütlerinin sesi nasıl çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Türkiye'yi her gün nasıl tehdit ediyorlar görüyorsunuz değil mi? Bir yandan PKK açıklama yapıyor, bir yandan FETÖ açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye geri döneceğiz.' diyorlar. 'Özerkliği getireceğiz.' diyorlar ama bizim aziz milletimiz onlara yol verir mi? Hayır. Terör örgütlerinin borusu bu saatten sonra Türkiye'de bir daha öter mi? Karşımızda o kadar kirli bir ittifak var ki bu yedili koalisyon şu anda terör örgütleriyle pazarlık halinde. Kemal Kılıçdaroğlu var ya 5 sene önce Muharrem İnce'yi meydan meydan gezdiriyordu. 'Bizim adayımız bu. Buna oy verin.' diyordu. Şimdi seçime 3 gün kala ne yaptı? Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'den kurtuldu. Kaset kumpasları, montaj kumpasları bunların tamamı FETÖ'nün işi. Nasıl kasetle Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaptılar, şimdi kasetle cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Artık FETÖ'nün bunlarla ortaklığı tescillendi ama biz bu ülkede FETÖ'ye bir daha müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz'da biz onların hakkından geldik. Allah'ın izniyle bu seçimden sonra sonsuza dek onları tarihin çöplüğüne göndereceğiz."

Sandık görevlilerinden seçimde oylara sahip çıkmasını isteyen Varank, yarın akşam zaferi hep birlikte kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi 85 milyonun lehinedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da Osmanlı'nın kurulduğu başşehirde Osman Gazi'nin, Fatih'in torunlarının yarınki seçimde bir tercih yapacağını anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in karadan gemileri yürüttüğünü hatırlatan Ala, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Denizin altından Marmaray'la treni yürüttü. Avrasya Tüneli'yle denizin altından otomobilleri yürüttü. Denizin altından treni, otomobilleri yürüten Recep Tayyip Erdoğan mı? Yoksa yürüyen merdivene ters biner Kılıçdaroğlu mu? Tercih bu. Verdiği her sözü yapan Tayyip Erdoğan mı? Yoksa verdiği hiçbir sözü tutmayan Kılıçdaroğlu mu?" diye konuştu.

Efkan Ala, AK Parti'nin Türkiye'yi Suriye'nin, Irak'ın, Rusya'nın, Ukrayna'nın savaş halinde olduğu bir coğrafyada istikrar adası olarak yoluna devam ettirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar kaosun olduğu bir ortamda istikrar adası olarak Türkiye'nin yoluna devam etmesi ve Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi 85 milyonun lehinedir. Öbür partilere oy veren kardeşlerime de sesleniyorum. Türkiye istikrar ile kaos arasında bir tercihe gidiyor. İstikrar ile koalisyon arasında bir tercihe gidiyor. ya yoluna, hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek ve dünyada Türkiye'nin çıkarlarını dimdik savunan dirayetli bir liderle yoluna devam edecek ve onun arkasında Uludağ gibi duran bir kadroyla hareket edecek ya da en ufak bir sarsıntıda tarumar olan, birbirlerine olmadık dedikodular ve iftiralar atan yetersiz bir kadroyla yoluna devam edecek."

Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Başkanı Davut Gürkan da katılımcılara hitap etti.

Meydanda sergilenen Kapadokya, Gemlik ve Oltu renkli Togg'lara ilgi gösteren vatandaşlar, araçlarla fotoğraf çektirdi.