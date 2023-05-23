Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da depremzedelerle buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siyasi anlamda kendileri gibi düşünmedikleri için depremzede vatandaşlarımıza hakaret edenler, her türlü kötülüğü yapmaya çalışanlar, onlara ağza alınmayacak ifadeleri kullananlarla karşılaştık. Onlar adına da biz aslında üzgünüz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siyasi anlamda kendileri gibi düşünmedikleri için depremzede vatandaşlarımıza hakaret edenler, her türlü kötülüğü yapmaya çalışanlar, onlara ağza alınmayacak ifadeleri kullananlarla karşılaştık. Onlar adına da biz aslında üzgünüz." dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde kalan depremzedelerle bir araya gelen Varank, herkesin içini yakan büyük bir felaketle mücadele ettiklerini ve çok büyük acılar çektiklerini söyledi.

Bazı vatandaşların ilk defa şehirlerinden, evlerinden ayrı kaldığını dile getiren Varank, "Bir kısmınız ilk defa yakınlarını kaybetmiş bir şekilde bayram geçirdiler. Çok büyük bir acıyı yaşayarak hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bize düşen, sizlerin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için sizin yanınızda durabilmek. Sizin yaralarınızı sarmak için elimizden ne geliyorsa bunu ortaya koyabilmek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depremzede kardeşlerimizle yan yana, omuz omuza bu mücadeleyi Allah'ın izniyle sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bursalı vatandaşlara, depremzedelere yönelik misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Varank, "Bizler nevzuhur bir millet değiliz. Büyük, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bizim kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak bizim medeniyetimizin önemli bir değeri. Bu manada da Türk milleti, devlet, millet el ele, sizlerle beraber, sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak bir numaralı gündem maddelerinin deprem bölgesi ve depremzedeler olduğunu vurgulayan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Allah izin verdikçe, müsaade ettikçe sizinle beraber olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilk gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir söz verdi. Depremde yıkılan evleri bir yıl içinde teslim edilmesi üzerine de büyük bir gayretle temelleri attık. Şu anda evlerin inşası devam ediyor ama sadece ev olarak bakmamak lazım. Bizim o bölgeyi tekrar ayağa kaldırabilmemizin yolu, ticaretin, ekonominin de ayağa kalkmasından geçiyor.

Yine gerek sanayi siteleri, sanayi dükkanlarının yapılması, geçici çarşıların inşa edilmesi, bunlarla ilgili de biz büyük bir gayretin içerisindeyiz. Tabii büyük acılar yaşadık. Bu acıların izlerini tamamen silmek mümkün değil ama Allah'ın izniyle eskisinden daha müreffeh, daha gelişmiş şehirlerimizde, vatandaşlarımız hayatlarına devam etsinler, bir daha ölüm korkusu olmadan kendi yuvalarında yaşasınlar, bunu istiyoruz ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Allah'ın izniyle başaracağız."

"Bu anlayışın, bu ülkede hayat bulamaması lazım"

Bakan Varank, 14 Mayıs sonrasında depremzedeleri çok üzen birtakım hadiselerle karşılaştıklarını belirterek, "Siyasi anlamda kendileri gibi düşünmedikleri için depremzede vatandaşlarımıza hakaret edenler, her türlü kötülüğü yapmaya çalışanlar, onlara ağza alınmayacak ifadeleri kullananlarla da karşılaştık. Onlar adına da biz aslında üzgünüz. Bu insanların depremzede kardeşlerimize layık gördüğü muamele, kullandıkları cümleler asla kabul edilemez ama onları kötülükleriyle baş başa bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Depremzedelerin acılarını azaltacak, dindirecek, hafifletecek şekilde onlarla yol yürümeye devam edeceklerini aktaran Varank, bölge insanına oy üzerinden yapılan linç yapmaya çalışanları da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimize yapılan onca hakaret hangi siyasi görüşte olursanız olun, dünya görüşünüz ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmayan bir husus. Bu kadar kötülüğün neşvünema bulmasından da açıkçası hepimiz rahatsız olduk. Hadi bunu bireysel olarak insanlar belki yapabilir ama işte Tekirdağ Belediyesi gibi birtakım belediyelerin depremzede kardeşlerimizi otellerinden dışarıya çıkarması, 'Siz şuna oy verdiniz, artık bu otellerde kalmayın demesi' bunlar da asla kabul edilebilir değil. Bu anlayışın, bu ülkede hayat bulamaması lazım. Bunu da öğrenecekler, biz öyle inanıyoruz."

Varank, depremzedelerin gelecek sene kendilerini evlerinde misafir edeceklerine inandıklarını dile getirerek, "Seneye yeni evlerinizde sizi ziyaret edip, bereketli sofralarınıza konuk olacağız." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı ziyarette Varank, depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.