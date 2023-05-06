Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Hıdırellez etkinliklerine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katıldı.

Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki programa Togg ile gelen Bakan Varank, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin katılımıyla ateşin yakılacağı yere geldi.

Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Hıdırellez ateşini yakan Varank, ateşin üzerinden atlayarak etkinlikleri başlattı.

Bakan Varank, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bursa'nın medeniyet değerleri, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle Türkiye'ye örnek şehirlerden olduğunu söyledi.

Bursa'nın marka değerini yükseltmek, bu şehri daha fazla kalkındırmak için yol yürümeye devam etmek istediklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bunun için de inşallah önümüzdeki dönemde çok daha sıkı bir iş birliğiyle sizlerle beraber olacağız. Sizleri hiç yalnız bırakmayacağız. İnanıyoruz ki Bursalı hemşehrilerimiz de Bursa'ya hizmet ederken bizleri yalnız bırakmayacak. Burada büyük bir coşku var. Hepimiz farklı etnik kimliklerden gelsek de farklı şehirlerden gelsek de bir kısmımız Bursa'nın yerlisi olsa da bizi birleştiren ne var? Biz aynı ay yıldızlı al bayrağın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. İnşallah bir olursak, beraber olursak, hep birlikte o bayrağa hizmet etmenin sevdasında olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. İşte ben buraya Togg ile geldim. Togg, Bursa'nın bir markası. Bu şehirden daha nice Togg gibi projeler çıkacak. Bu şehir çok farklı bir konuma yükselecek. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da örnek gösterilen bir şehir olacak. İnşallah bunu başaracağız. Bursa'yı Türkiye'ye daha iyi tanıtacağız."

Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökhan Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile etkinlik alanında "Hıdırellez yumurtası" kırdı.

Bakan Varank, daha sonra bereket için torbadan çekilen bir maniyi okudu, parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.