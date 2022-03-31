Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta görüyoruz ki insanlar kendilerine güvenli bir liman aradıklarında akıllarına gelen ilk adres Türkiye oluyor. Türkiye'deki ilk adres de Antalya oluyor." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen Varank, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Varank, yaptığı konuşmada, önemli açılışlar, organizasyonlar için kente geldiklerini belirterek eskiden ayda bir kez Antalya'ya gelirken artık ayda iki defa geldiklerini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünya liderlerini kentte ağırladıklarının altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Antalya nasıl güçlü ve değerli bir marka olduğunu, dünyada barışa katkısıyla da bu forum vesileyle göstermiş oldu. Ukrayna-Rusya savaşında barışa doğru kurulan köprülerde Antalya'da gerçekleştiren Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önemli etkisi vardı. Şimdi o barış masası İstanbul'a taşındı. Cumhurbaşkanımız da açılışında bir konuşma yaptı, Ukrayna ve Rusya heyetlerini bir araya getirdiği önemli bir toplantı yaptık. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güvenden istikrardan, barıştan yana olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu."

Türkiye'nin en büyük, bölgesinin tek bilim merkezinin açılışını yapacaklarını anlatan Varank, Antalya'nın tarımın, turizmin başkenti aynı zamanda kenti sanayinin, teknolojinin, bilimin başkenti yapmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Antalya'ya yapılan yatırımlar

Antalya'nın potansiyeline inandıklarını, kente yapılan yatırımların sadece Antalya'ya değil, tüm Türkiye'ye nasıl kazandırdığını bildiklerini ifade eden Varank, üniversitelerin oluşturduğu sinerjiyle yeni kurdukları teknoparklarda teknoloji tabanlı şirketlerin büyük işlere imza attığını vurguladı.

Önceki ziyaretinde Antalya Teknokent'te Milli Muharip Uçağı'nın yazımlarının yapılacağı merkezin açılışını yaptıklarını anlatan Varank, dünyadan farklı firmaların, özellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan firmaların "Acaba biz Antalya'ya gelebilir miyiz, şirketlerimizi oraya taşıyabilir miyiz? Teknolojiyi biz orada geliştirebilir miyiz?" diye arayış içinde olduklarını söyledi.

Varank, bilime ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde Antalya Bilim Üniversitesi ile ikinci teknoparkı kente kazandıracaklarını vurguladı.

Sanayi anlamında da Antalya'nın potansiyelinin farkında olduklarını belirten Varank, OSB ve tersanede katma değerli üretimlerin yapıldığını ifade etti.

Serik, Manavgat, Kaş ve Korkuteli'nde yeni OSB'leri kurma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Varank, bunların tamamlanmasıyla Antalya'nın turizm ve tarımın yanında sanayi ve teknolojinin de başkenti olacağını aktardı.

"Güvenli bir limanız"

Kenti kalkındırmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Son dönemde Antalya'ya geldiğimde şehircilik anlamında Antalya'nın geri gittiğini görebiliyorum. Antalya kesinlikle bunlara layık değil. Bu şehir Türkiye'nin en iyisine layık. Bu manada şehircilik anlamında inşallah bu eksiklikleri önümüzdeki dönemde daha ileri noktalara taşıyacak ve üstesinden gelip kentin üstüne daha fazlasını katacak şekilde bizim gayret göstermemiz gerekiyor. Bugün açılışın yapacağımız bilim merkezi ve bilim festivali AK Parti'nin yerel yönetimler anlamında ufkunun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Bizim ilçe belediyemiz Antalya'da bilim merkezini kurmuş."

Bakan Varank, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta görüyoruz ki insanlar kendilerine güvenli bir liman aradıklarında akıllarına gelen ilk adres Türkiye oluyor. Türkiye'deki ilk adres de Antalya oluyor. Biz sadece kendi birlik beraberliğimiz, kardeşliğimizi büyütmüyor, dünyanın her tarafından milletler için güvenli bir liman olduğumuzdur. İnsan savaş gibi en zor anlarında sığınacak liman olarak Türkiye'yi, Antalya'yı görebiliyor." dedi.

Türkiye'nin elini taşın altına koyan ülke olduğunu ifade eden Varank, iki savaşan tarafın güvenini kazanabilmek dünyada her lidere nasip olacak bir durum olmadığını ifade etti.

Varank, salgın sonrası iş yapış biçimlerinin değişmeye başladığına değinerek Türkiye'nin sanayi anlamında geldiği noktayı aktardı.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Antalya'nın önemini anlattı.