Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kanmış bir vatandaşımızı bile ikna etsek kardır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnegöl'ün ardından Kestel ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçedeki Buluş Meydanı'da kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Varank, 14 Mayıs'a kadar ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini belirterek, 'Bir kardeşimizi bile kazansak, aklı karışmış, bu Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kanmış bir tane vatandaşımızı bile ikna etsek o bizim için kardır. Onun için biz bu mücadeleyi 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Her tanıdığımızı arayacağız. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçim, Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde tam bağımsız bir şekilde yoluna devam mı ettireceğiz? Yoksa başka ülkelerin ağzının içine bakan, onların kuyruğuna takılan bir ülke haline mi getireceğiz? Bunun kararını vereceğimiz bir seçim' dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARINA KANMIŞ BİR VATANDAŞIMIZI İKNA ETSEK KARDIR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnegöl'ün ardından Kestel ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçedeki Buluş Meydanı'da kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Varank, 14 Mayıs'a kadar ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir kardeşimizi bile kazansak, aklı karışmış, bu Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kanmış bir tane vatandaşımızı bile ikna etsek o bizim için kardır. Onun için biz bu mücadeleyi 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Her tanıdığımızı arayacağız. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçim, Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde tam bağımsız bir şekilde yoluna devam mı ettireceğiz? Yoksa başka ülkelerin ağzının içine bakan, onların kuyruğuna takılan bir ülke haline mi getireceğiz? Bunun kararını vereceğimiz bir seçim" dedi.

Millet İttifakı'nın diğer ortaklarını da hedef alan Varank, "Kimse hikaye anlatmasın. Koalisyonları allayıp pullamasın. Bu millet koalisyonların ne olduğunu iyi biliyor. Ama onlar öyle bir koalisyon öneriyorlar ki yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Yedisi karar verecekmiş. Ondan sonra bir tane Cumhurbaşkanı bunu uygulayacakmış. Allah aşkına siz apartmanınızı böyle yönetebilir misiniz? Yönetemezsiniz. Bu millet apartmanını yönettirmeye müsaade etmeyeceği yönetimi Türkiye'ye layık görmez. Türkiye aziz milletiyle beraber yürüyen, beraber koşan, onlarla birlikte Türkiye'yi kalkındırmak için yanıp tutuşan liderlere layık. O da kim? Recep Tayyip Erdoğan. ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk turda bu işi bitireceğiz. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin kaptan köşküne oturtacağız." diye konuştu.

Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), -