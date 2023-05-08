Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Aziz Milletimiz Yedili Koalisyonu Tarihin Çöplüğüne Gönderecek'

Bursa'nın dağ ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Doğal gaz faturaları üzerinden de eleştirilerini sürdüren Varank, AK Parti'nin mobil aracına yapılan saldırıya da değindi.