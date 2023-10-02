Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü. Görüşmede, küresel değer zincirlerinde daha fazla rol oynamak ve ülkeler arasındaki yatırım ve iş birliklerini artırmak için yeni adımlar atılacağı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı, değerli dostum Mikail Cabbarov ile görüştük. Küresel değer zincirlerinde daha fazla rol oynamak, ülkelerimiz arasında yatırım ve iş birliklerini artırmak adına yeni adımlar atacağız" dedi.