Sanayi ve Teknoloji Bakanı Macaristan'a gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a hareket ediyor. Kacır, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek, Savunma Sanayi Çalıştayı'na katılacak ve Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'ni ziyaret edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidiyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Bakan Kacır, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere yarın Macaristan'a hareket edecek.

Kacır, iki gün sürecek temaları kapsamında ilk gün Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

Ardından Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile Stefania Sarayı'nda Heyetlerarası Görüşme gerçekleştirecek olan Kacır, burada ortak basın açıklaması yapacak.

Kacır, daha sonra Savunma Sanayi Çalıştayı'na ve Türk-Macar Ticaret Odası (Turkcham) Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

İkinci gün ise temaslarına Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü (EİT) Martin Kern ile devam edecek olan Kacır, ?Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'ni de ziyaret edecek.