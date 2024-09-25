Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik kalkınma sürecini hızlandırmak için adımlar atmaya devam edeceğini belirterek, "Ümit ediyorum ki uluslararası ve Amerikan şirketlerinin Türkiye'ye yatırıma olan ilgileri daha da artacak ve bu temasların sonuçlarını hep beraber göreceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Filistin'deki duruma vurgu yapan Erdoğan'ın konuşmasında, insanlığın ortak sorunlarına değindiğini belirten Kacır, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar ve yüksek teknoloji alanlarında önümüzdeki dönemde büyük adımlar atacağını söyledi. Apple gibi dev şirketlerle yapılan görüşmelerin Türkiye'ye olan güveni artırdığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin yeni teşvik programları ve AR-GE projeleriyle ekonomik kalkınma hızını artırma hedefinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölgesel hem de küresel meseleleri kapsamlı bir şekilde dünya kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Kacır, konuşmanın yarıdan fazlasının Filistin ve Gazze meselesine ayrıldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de devam eden zulmün ve soykırımın Birleşmiş Milletler tarafından durdurulması gerektiğini, net ifadelerle dile getirdi ve Gazze'de yalnızca çocukların değil, aynı zamanda BM sisteminin de öldüğünü dünyaya hatırlattı" dedi.

" Türkiye'nin duruşu paylaşıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Suriye'den Irak'a, Azerbaycan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Libya'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgedeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin duruşunu paylaştığını söyleyen Kacır, Erdoğan'ın genel kurul hitabında iklim krizi ve yapay zeka gibi konulara da değindiğini belirtti.

Aile müessesesinin korunması ve cinsiyetsizleştirme çabalarına karşı insanlığın ortak bir mücadele yürütmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını hatırlatan Kacır, Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolunda attığı adımların ve yaptığı temasların da bu süreçte önemli olduğunu vurguladı.

"Apple ile görüşmeler devam ediyor"

New York'taki temasları kapsamında Apple Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Kacır, Apple'ın Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunması için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Kacır, "Son dönemde yüksek teknoloji merkezleri oluşturmak adına yeni teşvik programları ilan ettik. Özellikle AR-GE ve yatırım süreçlerine ilişkin kamu desteklerini artırıyoruz ve bu programları da uluslararası şirketlerle paylaşıyoruz" dedi.

Apple'ın Türkiye'deki ekosistemine ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Kacır, "Apple Başkan Yardımcısı, dünyada en çok indirilen ve gelir üreten uygulamalar arasında Türkiye'den örneklerin olduğunu belirtti. Ancak işbirliğimizin daha da gelişmesi için Apple'ın Türkiye'de AR-GE ve inovasyon alanında yeni adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOGG'a desteğimiz sürecek"

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da gündemde olduğunu belirten Kacır, Ankara'da otonom araç teknolojilerini geliştirmek üzere bir ekip kurulduğunu ve TOGG'un bu alandaki rekabet gücünü artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "TOGG'un küresel pazarlarda rekabet edebilmesi için AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürüyoruz. Türkiye olarak milli markamıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın dünya için bir uyanışa vesile olmasını temenni eden Kacır, Türkiye'nin küresel ve bölgesel meselelerdeki rolünü daha da güçlendireceğini ifade etti. - NEW YORK