Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şırnak'ta Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bölgemizde huzur ve güven hakim oldukça yeni yatırımlar filizlenecek, istihdam artacak, üretim, ihracat büyüyecek. 'Terörsüz Türkiye' ile bu topraklar daha da bereketlenecek, kazanan bölgemiz, topyekun milletimiz, Türkiye'miz olacak." dedi.

Bakan Kacır, Şırnak'taki temasları kapsamında Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen törende Kacır, kurulan stantlardaki tescilli yöresel ürünleri inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra konferans salonuna geçen Kacır, burada yaptığı konuşmada, bugün kente yeni projeler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ve şehre yatırım tutarı 341 milyon lira olan 11 yeni projenin açılış töreni için bir arada olduklarını söyledi.

Kentte üç yeni projenin de imzalarının atılacağını belirten Kacır, bu imzalara şahitlik edecek ve imzası atılan projelerin de hızlıca hayata geçmesinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asırlık kazanımlara, vizyoner projelere kavuşarak, büyük atılımlarla adeta çağ atladığını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"(Türkiye) Bu kutlu yürüyüşte kendisine bir zamanlar biçilen rolleri reddederek, kendi iradesine ve kaderine yön veren, tarihe mührünü güçlü şekilde vuran bir ülke konumuna erişti. İnşa ettiğimiz bu güçlü zemini daim kılacak, üzerine yeni kazanımlar bina edecek büyüme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirmek bizlerin en önemli hedefi. Bu toprakların bereketi ve ruhu durmayı değil, her daim yeni şeyler söylemeyi, yeni hedeflerle daha ileri yürümeyi gerektiriyor. Biz de bu anlayışla 'Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine topyekun bir kalkınma seferberliğiyle yürüyoruz."

Kacır, Şırnak'ın kalkınma hamlesini hızlandırmak ve planlı sanayileşmeyi güçlü şekilde tesis etmek amacıyla önemli adımlar attıklarını anlatan, şöyle devam etti:

"Şırnak Organize Sanayi Bölgesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin altyapı projelerine bugüne dek 227 milyon lira uygun koşullarda finansman sağladık ve inşallah buralardaki altyapı işlerini artık hızla tamamlıyoruz. Cizre Organize Sanayi Bölgesinin 600 dönümlük ek genişleme alanındaki yol, içme suyu ve enerji altyapı projesini inşallah en kısa zamanda nihayete erdireceğiz. Yine bu yıl yatırım programına aldığımız Şırnak Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. etap altyapı projeleri için de önümüzdeki dönemde ihale ve tedarik süreçlerini hızla tamamlayacak ve kazmayı vuracağız. KOBİ'lerimize ölçek ekonomisi, ortak altyapı ve lojistik üstünlük sağlayan sanayi sitelerimizde bugüne dek 1140 kişiye istihdam sağladık. Şırnak'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun öncüleri olan KOBİ'lerimize can suyu olmayı her daim önceliklendirdik. KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 3 bin 232 işletmemize bugünkü değerlerle 816 milyon lira destek sağladık. İstihdamı, üretimi ve ihracatı güçlendirdik. Şehrimizde gerçekleştirilecek 583 yatırım için düzenlediğimiz teşviklerle bugüne kadar 62 milyar lira yatırımın ve 26 binden fazla istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Şırnak'ta gerçekleşen yatırımlara, cazip ve çok kapsamlı teşvikler sunuyoruz."

Organize sanayi bölgelerinde gerçekleşen yatırımlarda 14 yıl boyunca sigorta primi işveren paylarını, 10 yıl boyunca sigorta primi çalışan paylarını Bakanlık olarak karşıladıklarını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak kredilere 10 puana ve 24 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Yatırım tutarının yüzde 30'una kadar vergi indirimi sunuyoruz. Yatırım makinelerinde gümrük vergisi, KDV istisnası sağlıyoruz. Yeni teşvik sistemimizin temel sütunlarından biri Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'dır. Bu programla yerelin ihtiyacını yerinde karşılamak, bölgelerimizin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesini en üst seviyeye taşımak üzere adım attık. Önümüzde yeni bir fırsat penceresi var artık. Biz bir sınır şehriyiz, hemen yanı başımızda en önemli ticaret ortaklarımızdan biri Irak var ve biz Irak'a hali hazırda Türkiye'den Şırnak'tan toplam 43 milyon dolar mobilya ihracatı yapıyoruz. Bunları inşallah katbekat arttırabilmek için önümüzde açılmış fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Yine asfaltitin gazlaştırılması tesisi ve yer fıstığı işleme ki burada da son 10 yılda muazzam bir gelişme kaydettik. 2014'te sadece 2 bin ton olan yer fıstığı üretimini bu yıl 36 bin 500 tona çıkardık. Hedefimiz yeni yatırımlarla yer fıstığını işleyerek, Şırnak'tan dünyaya ihraç edebilmek. Yılda 1 milyon 300 bin tır ve 100 bin tanker geçişi var bu bölgede. Bu dört başlıkta mobilya, asfaltitin gazlaştırılması, yer fıstığı işleme tesisleri ve kara taşıtları, aksam ve parçalarının üretimi başlıklarında ayrıcalıklı teşvik imkanları sağlıyoruz. Her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında vergi indirimi imkanı sunuyoruz. 2025 yılında bu dört başlık için Şırnak 913 milyon liralık özel sektör yatırımı başvuru yaptı. Bu rakamdan görüyoruz ki doğru istikamette yola çıkmışız ama bu daha başlangıçtır."

Kacır, organize sanayi bölgelerinin altyapılarını tamamladıklarında bu teşviklerin de harekete geçmesiyle önümüzdeki dönemde bu rakamın da katlanarak artacağına yürekten inandığını belirterek, şöyle dedi:

"Anadolu'nun bu kadim toprağının bereketine can suyu olmaya, köklü fidanların filizlenmesine vesile olmaya Allah'ın izniyle hep birlikte devam edeceğiz. Bu anlayışta Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle bugüne dek Şırnak'ta 139 projeye 747 milyon lira destek sunduk. GAP Bölge Kalkınma İdaremizle de 98 projeye 537 milyon lira katkı verdik. Bugün de şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak 11 hizmeti hayata geçirmenin heyecanını paylaşıyoruz. Kalkınma Ajansımızın güdümlü proje desteğiyle kurulan Silopi Tekstil Kent'te istihdam edilen 170 çalışana ilave olarak, Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile180 vatandaşımıza istihdam sağlayan örnek bir tekstil fabrikasını da üretime kazandırdık. Cizre Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren bu tesis hali hazırda 25 ülkeye ihracat yapıyor, Şırnak'ın üretimine ve ticaretine doğrudan katkı sağlıyor. Şırnak Merkez Organize Sanayi Bölgesi 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrikasının da yapımını tamamladık. Yatırım tahsis sürecini yakında sonuçlandırarak tesisin tam kapasiteyle üretime geçmesini sağladığımızda inşallah 300 kardeşimizin daha istihdam edilmesini öngörüyoruz. Şırnak balı, şehrimizin eşsiz tabiatının somut bir nişanesi, büyük bir potansiyel ve güçlü bir marka değeridir."

Şırnak Bal Kümesi Geliştirme Projesi ile aracılara petek, mum, arı yemi, ana arı ve kovan gibi temel girdilere uygun şartlarda erişim sağlayan, üretimi ve katma değeri yükselten modern bir merkezi kentte hayata geçirdiklerine işaret eden Kacır, merkezi bal paketleme hattı ve arı hastalıkları laboratuvarıyla donatarak kaliteyi ve izlenebilirliği güvence altına aldıklarını, verdikleri eğitimlerle, teknik danışmanlık çalışmalarıyla arıcılığı Şırnak'ta standartlara bağladıklarını, üretimde profesyonelleşmeyi ve katma değeri yükselttiklerini söyledi.

Kacır, Şırnak'ın kırsalında üretim ve istihdam için aracılığın geliştirilmesi projesiyle de yine arıcılık yapan 200 üreticiye 5 bin arılı kovan, 5 bin boş kovan, 10 bin kilogram temel petek ve 5 bin kilogram yem ve koruyucu ekipman teslim ettiklerini, böylelikle üretim kapasitesini ve kırsaldaki geliri belirgin biçimde yükselttiklerini, bağcılıkta, seracılıkta, yöresel ürünlerde üretimi ve verimliliği artıracak projeleri devreye aldıklarını kaydetti.

Tekstil fabrikasıyla istihdamı ve üretimi arttırırken kadınların dokudukları Jirki kilimini katma değere dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, şöyle dedi:

"Altına imzasını atacağımız üç projeyle de yine gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Alabalık yetiştiriciliğini Şırnak'ta geliştirmek üzere Ilısu Barajı'nda kuracağımız yeni merkez, hem ilimize hem de bölgemizdeki diğer şehirlerimize katkı sağlayacak ve emsal teşkil edecek. Bizler Şırnak'ın büyümesine, kalkınmasına, bölgesinin parlayan yıldız haline gelmesine tüm imkanlarımızla destek olacağız. Bölgelerimizde güçlü bir zemin üzerinde yükselttiğimiz bu kazanımları daha ileri taşımak amacıyla yeni stratejiler belirliyor, şehirlerimizi topyekun kalkındıracak hamleleri hayata geçiriyoruz. Bölgesel gelişmede rehberimiz olarak belirlediğimiz bölgesel gelişme ulusal stratejimizde her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında ilimizin sosyoekonomik gelişmişlik açısından ülke ortalamasını hızla yakalamasını sağlamak amacıyla madencilik sektörünü öncelikli sektörümüz olarak belirledik. Gabar'da Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında petrol üretimi günlük 80 bin varili aştı. Bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl kişi başı gelirde bölge illeri içinde en yüksek artışı yüzde 45 ile Şırnak kaydetti."

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde bereketli hilalin yıldızı çok daha güçlü parlayacak. Bölgemizde huzur ve güven hakim oldukça yeni yatırımlar filizlenecek, istihdam artacak, üretim, ihracat büyüyecek. 'Terörsüz Türkiye' ile bu topraklar daha da bereketlenecek, kazanan bölgemiz, topyekun milletimiz, Türkiye'miz olacak. Bütün bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın, tam bağımsız Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı'nın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner hedefler doğrultusunda bizler de çalışma arkadaşlarımızla, saygıdeğer milletvekilimiz, belediye başkanımız, valimiz hep birlikte söz veriyoruz ki dur durak bilmeksizin gayret göstermeyi sürdüreceğiz ve inşallah sadece 5-10 yıl içinde Şırnak'ı bir sanayi şehri haline hep birlikte getireceğiz. Ben açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin, bundan sonraki büyük adımlarımızın sadece fragmanı niteliğinde olduğunu hatırlatarak, Şırnak'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Vali Birol Ekici de Bakan Kacır'ın kendilerine balık vermekten ziyade balık tutmayı öğrettiğini belirtti.

Şırnak'ın stratejik konumunun önemine değinen Ekici, şunları kaydetti:

"17 milyar dolar ticaretin gerçekleştiği bir kapıya sahibiz. 'El Paso Sınır Kapısı'ndan sonra en çok tır geçen kapı' deniliyor bizim Habur Sınır Kapısı'na. Gerçekten karşı tarafta da kardeşlerimiz var. Geçenlerde Irak'a gittik. Onların da bizden çok umutları var. Şırnak da umutla kardeşlik, birlik, beraberlik sürecini yürütüyor. 30 milyar dolarlık bir ihracat ve ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefin gerçekleşmesi tarımla olmaz. Bunun için sanayiye ihtiyacımız var."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kentin ihracat potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, bugüne kadar model ölçeklenebilir birçok proje paketini burada bulunan paydaşlarıyla sahada uygulama imkanı bulduklarını anımsatarak, "İnşallah sizlerin himayesi ve vizyonuyla daha önemli projelere eylem planı döneminde imza atacağız." dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de kentin huzur ve güven ortamına kavuştuğunu dile getirdi.

Geliş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Bizim damarlarımıza taze kan geldi. Ben bu konuda son dönemlerdeki katkılarıyla Terörsüz Türkiye'ye katkı sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şırnak Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle kentte hayata geçirilecek 12 projenin protokolü imzalandı.

Bakan Kacır, daha sonra Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen Şırnak Belediyesi Halk Otobüsleri Hizmete Alım Töreni'ne katıldı.

Hizmete alınan araçlardan birinin şoför koltuğuna geçen Bakan Kacır, Belediye Başkanı Yarka'dan bilgi aldı.

Programlara, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Vali Yardımcısı Murat Çiçek ve Muhammet Çiftci, DİKA Genel Sekreteri Aykut Anıç, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.