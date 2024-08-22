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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ürünlerinin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini belirtti.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nda (AHİKA) düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını, 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" dedi.

Bakan Kacır, AHİKA'da düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Kacır yaptığı konuşmada, "Türkiye 22 yılda atılan sağlam adımlarla gerçekleştirilen büyük kazanımlarla, dünyada yaşanan küresel krizlere teslim olmadan asırlık başarılara imza attı. Ülkemizi küresel üretim ve teknoloji geliştirme merkezleri arasına taşıdık. Sanayi sektörlerinde üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Avrupa'da ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde lider, demir-çelikte ilk iki ülkeden biriyiz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u üreterek milletimizle buluşturduk. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşımayı sürdüreceğiz. Yerel kalkınma hamlemiz ile de Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda başlattığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı ülkemizin tamamına yayıyoruz" dedi.

Bakan Kacır AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen 11 projenin açılışını gerçekleştirerek, KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Nevşehir'de hayata geçirilecek olan 3 projenin de imza törenine katıldı.

Nevşehir programına Valilik ziyareti ile başlayan Kacır, Vali Ali Fidan'dan il hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, ziyaretlerine Türkiye'nin ilk yerli ve milli sıcak hava balon firması olan Paşha Balon'u ile devam etti. Bakan, ziyarette işletme sahibi Halis Aydoğan'dan üretilen sıcak hava balonları ve sektör hakkında bilgi aldı.

Kapadokya Üniversitesini ziyaret eden Bakan Kacır, Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'dan üniversite hakkında bildi alarak Kapadokya Üniversitesi yerleşkesini gezdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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