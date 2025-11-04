Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Pandemi öncesiyle kıyasladığımızda sanayi üretimi Avrupa ülkelerinde düşerken Türkiye'de yüzde 30.6 yükselmiştir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Pandemi öncesiyle kıyasladığımızda Almanya'nın sanayi üretimi 2020 Ocak'la bugünü kıyasladığımızda yüzde 14.7 aşağıdadır. İtalya yüzde 6.9, Fransa yüzde 3.3, İspanya halen yüzde 0.5, 2020 Ocak ayındaki üretim düzeyinden aşağıdadır. Türkiye'de sanayi üretimi ise 2020 Ocak ayıyla kıyasladığımızda yani pandemi öncesi seviyeyle kıyasladığımızda yüzde 30.6 yükselmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katıldı. Bakanlığa ve ilgili kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi vererek, milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Kacır, "Ülkelerin sanayi üretim performanslarını değerlendirirken pandemi öncesi noktayla bugünkü nokta arasındaki farkları değerlendirmek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Biz ihracatının yüzde 40'tan fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yapan bir ülkeyiz. Avrupa pazarının içinde olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla kendimizi en doğrudan mukayese edebileceğimiz ülkeler aslında Avrupa ülkeleridir. Bakınız pandemi öncesiyle kıyasladığımızda Almanya'nın sanayi üretimi 2020 Ocak'la bugünü kıyasladığımızda yüzde 14.7 aşağıdadır. İtalya yüzde 6.9, Fransa yüzde 3.3, İspanya halen yüzde 0.5, 2020 Ocak ayındaki üretim düzeyinden aşağıdadır. Türkiye'de sanayi üretimi ise 2020 Ocak ayıyla kıyasladığımızda yani pandemi öncesi seviyeyle kıyasladığımızda yüzde 30.6 yükselmiştir. Türkiye son dönemde sanayileşme kabiliyetini artırmış bir ülkedir. Yine bu yıl özellikle sanayi üretimi ve ihracatında hangi gelişmeleri yaşadığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum, ki ocak-eylül döneminde imalat sanayi ihracatımız bir önceki yılın aynı 9 aylık dönemine göre yüzde 4.3 yükselmiş, 189.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 10 milyar dolar alan imalat sanayi ihracatımızın 2002'den bugüne 108 milyar dolara yükseldiğini ifade etmiştim" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, verilen teşviklerin takip edilmediği iddialarına ilişkin, "Bizim Bakanlığımızda kurmuş olduğumuz bir girişimci bilgi sistemi var. 4 milyon girişimin tüm verilerini biz Bakanlıkta tutuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, Bakanlığımıza bağla ilgili tüm kurumlarından, TÜBİTAK'tan, KOSGEB'ten, TÜRK Patent'ten bir işletmenin hem yatırımlarını hem performansını takip edebileceğimiz tüm verileri girişimci bilgi sistemimize alıyoruz. ve çok yoğun şekilde etki değerlendirme faaliyetleri yapıyoruz. Her yıl sayın milletvekillerimizle bu etki değerlendirme çalışmalarının neticelerini bizzat paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalar bizim yürüttüğümüz faaliyetlerin ülke ekonomisine kazanımını bize tarif ediyor. ve nihayetinde veri bazlı politika geliştirme imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Bugün hazır giyimde, tekstilde Türkiye dünyanın en önemli üreticileri arasındadır"

Tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdam kaybı yaşandığı eleştirilerine yönelik Kacır, "Biz bir kere her daim sektörle, sektör temsilcileriyle hem emekçilerimizle hem yatırımcılarımızla bir aradayız. Hem ben bakan olarak hem tüm bürokratlarımız hem de ilgili kurumlarımız çok sık işletme ziyaretleri yapıyoruz. Bakın biz bu yılın ilk 10 ayında 100 binden fazla işletmeyi KOSGEB'teki çalışanlarımız aracılığıyla bizzat yerinde ziyaret ettik. ve her biriyle anketler yaptık. Özellikle emek yoğun sektörlerde istihdamı korumaya yönelik politikalar konusunda sahadan topladığımız doğrudan verilerle politikalarımızı inşa etmeye gayret ediyoruz. Şimdi burada birinci mesele şudur. Bizim hiçbir sektörü gözden çıkarmamız söz konusu değil. Biz bu sektörleri ülke olarak kolay elde etmedik. Onlarca yılın emeğiyle, gayretiyle bu sektörler bugünlere geldi. Bugün hazır giyimde, tekstilde Türkiye dünyanın en önemli üreticileri arasındadır. Halen de öyledir. Bakın sizler de paylaştınız rakamları, 1 milyona yakın kardeşimiz bu sektörlerde istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bizim bu sektörleri gözden çıkarmamız asla söz konusu değil" dedi.

"Marmara Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'ndeki şehirlerimizde bu sektörlerde istihdam kaybı yaşanırken, özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da istihdam artışları devam etmektedir"

Tekstil ve hazır giyimde istihdamın batı illerinden doğu illerine kaydığını söyleyen Kacır, "Biz il bazlı duruma baktığımızda bu sektörlerde 2023'ten bugüne yani son dönemde, sizlerin de adreslediğiniz dönem olarak tarif ediyorum. Batman'da istihdam artışı var. Bingöl'de istihdam artışı var. Mardin'de istihdam artışı var. Siirt'te istihdam artışı var. Şırnak'ta istihdam artışı var. Demek ki Türkiye'nin tüm vilayetlerinde durum aslında aynı değil. Biraz daha büyük şehirlerimizde, Marmara Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'ndeki şehirlerimizde bu sektörlerde istihdam kaybı yaşanırken, özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bizim de çokça teşvik verdiğimiz yatırımlarda halen istihdam artışları devam etmektedir" diye konuştu.

"Yetenek transferi programımızda şimdiye kadar 4 bin 600 teknoloji uzmanını yurt dışından getirdik"

Bakan Kacır, mühendislerin çalışmak için yurtdışına gittiği iddialarına ilişkin de, "Aselsan'daki çalışanlarımızın yurt dışına gidildiği ifade edildi. Bakın 2025 yılında Aselsan'dan 43 çalışanımız farklı nedenlerle yurt dışına gitmiş. Peki aynı yıl yurt dışından Aselsan'a kaç kişi gelmiş? Yurt dışından Aselsan'a 112 uzman gelmiş. Yine yetenek transferi programımızda şimdiye kadar 4 bin 600 teknoloji uzmanını yurt dışından getirdik" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasında adı geçen birinin yöneticisi olduğu şirkete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale verildiği iddialarına ilişkin ise Kacır, "Şimdi bir kere sorgulanan şahıslardan birinin irtibatlı olduğu bir şahıs. Fakat onun firması yani onun sahip olduğu firmanın kamudan ihale alması söz konusu değil. ya nedir? Bir teknoparkta faaliyet gösteren 42 kişinin çalıştığı bir firma var. Türkiye'de bir teknoparkta faaliyet gösteriyor. Bu firma uluslararası iş yapma çabası içinde ve kendi ifadesiyle de yurt dışındaki çalışmalarından danışman olarak görevlendirdiği bir kişinin adı, bu hukuki süreçlerde sorgulanan şahıslardan biriyle irtibatlı olarak zikrediliyor. Bu firma diyor ki; 'Bu kişi Türkiye'de herhangi bir görev üstlenmedi. Bizim firmamızda hissesi bulunmuyor. Danışman olarak görevliydi. Biz onun danışmanlığına son verdik.' Ayrıca bu firmanın yazılımı bizim Bakanlığımızın herhangi bir altyapısında çalışıyor filan değil. Sadece kendi bünyesinde çalışan bir uygulaması var ve bu uygulamayla rapor hizmeti sunuyor. Yani bizim herhangi bir verimize, Bakanlığımızın sistemlerine bağlanarak bu firma erişebiliyor değil" dedi. - ANKARA