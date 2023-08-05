Sanayi ve Teknoloji Bakanı Hatay'da Sanayi Esnafıyla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da sanayi esnafıyla bir araya geldi. Bakan Kacır, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek yapılan ve gerçekleştirilecek çalışmalar ile destekleri anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Bakan Kacır, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantısının ardından Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Görüştüğü esnafın talep ve önerilerini dinleyen Kacır, kentte yapılan ve gerçekleştirilecek çalışmalar ile destekleri anlattı.

Bakan Kacır'a programında Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Kemal Karahan ve Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da eşlik etti.