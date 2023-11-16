Sanayi ve Teknoloji Bakanı Brüksel'de Türk STK ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa'daki iş insanları, girişimciler ve STK'larla fikir alışverişi yapıldı ve Türkiye'nin destekçisi olduğu vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyası çatı kuruluşlarının Brüksel ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Kacır, başkent Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Temsilciliği'nde Türk STK ve iş dünyası çatı kuruluşlarının Brüksel ve AB temsilcileriyle bir araya geldi. AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa'daki iş insanları, girişimciler ve STK'larla fikir alışverişinde bulunuldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim yanlarında olduğu vurgulandı. - BRÜKSEL