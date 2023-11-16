Sanayi ve Teknoloji Bakanı Brüksel'de Temaslarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika'nın başkenti Brüksel'de resmi temaslarda bulundu. Bakan Kacır, Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişleme Politikasından Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile bir araya geldi. Bakan Kacır ayrıca Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Brüksel'deki ikili görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Avrupa Birliği Komisyonu Üyeleriyle gündemimiz bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilik, dijital ekonomi ve sanayi idi. İş birliğimizi daha da derinleştirmek adına atılacak adımları ele aldık. Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Sayın Iliana Ivanova ile Ufuk Avrupa programında birlikte yapabileceklerimizi konuştuk. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm önceliğimiz. Komşuluk ve Genişleme Politikasından Sorumlu AB Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ile geçtiğimiz aylardaki Ankara ziyaretinde oluşan ortak vizyonu gözden geçirdik. Yürüttükleri çalışmanın Gümrük Birliği revizyonundan vize kolaylıklarına, pek çok konuda yeni adımları kolaylaştırmasını umuyorum. Türkiye Yatırım Fonu ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından daha etkin yararlanmak niyetindeyiz. İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Sayın Thierry Breton ile Dijital Avrupa Programına dair konuştuk. Yenilikçi ve dijital teknolojilerde Türkiye-AB iş birliği imkanlarını istişare ettik. Türk sanayisi, Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası. AB ile yılda 200 milyar dolara yakın ticaretimiz var. Sanayi ürünleri ihracatımızın yüzde 41'i AB'ye, ithalatımızın 3'de 1'i AB'den gerçekleşiyor. Türkiye, Avrupa'ya değer katıyor' dedi.

KACIR, TÜRKİYE YÜZYILI YATIRIM RESEPSİYONUNA KATILDI

Bakan Kacır daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu'na katıldı. Bakan Kacır, resepsiyona ilişkin yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Brüksel Büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yatırım resepsiyonunda, Türkiye'nin yatırım potansiyelini anlattım. Nitelikli ve genç insan kaynağı, Gümrük Birliği ve ticaret anlaşmalarıyla 1 milyarın üstünde nüfusa erişim fırsatları, eşsiz konumu ve güçlü lojistik imkanları Türkiye'mizi ayrıcalıklı kılıyor. 21 yılda kurduğumuz Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi yüksek teknolojideki rolümüzü güçlendiriyor. Otomotivden kimyaya, makineden savunma sanayiine, Türkiye üretim sektörleriyle yükseliyor. Doğru zaman, doğru adres: Türkiye' ifadelerine yer verdi.