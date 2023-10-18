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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Valilik bahçesine fidan dikerek başlayan ziyaretler, basına kapalı toplantılarla devam etti.