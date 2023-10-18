Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bilecik'te Fidan Dikti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'e yaptığı ziyaretler kapsamında adına hazırlanan fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Kacır, ayrıca Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'na da gidecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te adına hazırlanan fidanı dikerek can suyu verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Valilik bahçesinde minik öğrenciler tarafından çiçekle karşılanana Bakan Kacır, kendisini bekleyen gençlerle sohbet etti. Ardından valilik bahçesinde adına hazırlanan fidanı dikerek can suyu veren Bakan Kacır, şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Şefik Aygöl tarafından üzerinden Ertuğrulgazi'nin oğlu Osman Gazi'ye Şeyh Edebali hakkında verdiği nasihatlerin yazdığı bir tablo hediye etti. Bakan Kacır'ı burada Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Kacır, buradan AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek. - BİLECİK