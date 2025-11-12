Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun Annesi Defnedildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun vefat eden annesi Bedriye Coştu'nun cenazesi, Çorum'un İskilip ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun 63 yaşındaki annesi Bedriye Coştu, Ankara'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Bedriye Coştu için memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde cenaze namazı kılındı. Coştu'nun cenazesi, Şeyh Muhyiddin-i Yavsi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uludere Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kacır, cenaze namazının ardından Coştu ve ailesine taziye dileklerini iletti. - ÇORUM