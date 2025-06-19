Sanayi Komisyonu'nda Fenalaşan Vatandaşa Acil Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi Komisyonu'nda devam eden kanun teklifi görüşmeleri sırasında bir vatandaş fenalaşıp acil sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Vatandaş, TBMM revirine kaldırıldı.

Sanayi Komisyonu'nda fenalaşan vatandaşa acil sağlık ekibi müdahale etti.

Sanayi Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelerin devam ettiği sırada bir vatanda fenalık geçirdi. Bunun üzerine acil sağlık ekibi çağırıldı. Vatanda acil sağlık ekibi eliğinde TBMM revirine götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.