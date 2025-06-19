Sanayi Komisyonu'nda Fenalaşan Vatandaşa Acil Müdahale

Sanayi Komisyonu'nda fenalaşan vatandaşa acil sağlık ekibi müdahale etti.

Sanayi Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelerin devam ettiği sırada bir vatanda fenalık geçirdi. Bunun üzerine acil sağlık ekibi çağırıldı. Vatanda acil sağlık ekibi eliğinde TBMM revirine götürüldü. - ANKARA