Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'un markasını ileriye taşıyacaklarını söyledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, " Samsun'da organize sanayi bölgeleri(OSB) konusunda güçlü çalışmalar yapılmış. Bunu hep birlikte ileriye taşıyacağız. Şehrimizin markasını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz onun mücadelesini hep birlikte vereceğiz" dedi.

Samsun Valiliği görevine başlayan Orhan Tavlı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Tavlı, açıklamalarda bulundu. Vali Tavlı, "Samsun üreten bir şehirdir. Karadeniz'in merkezidir. Geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. Alt yapısı ile üst yapısı ile güçlü bir şehrimiz var. Ticaretten turizme, tarımdan sanayiye tüm ilçelerimizle beraber üreten bir şehirdeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda Samsun'a daha fazla nasıl hizmet edebiliriz, sağlıktan spora kadar tüm turizm alanlarında neler yapabiliriz, şehrimizin markasını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz onun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Samsunumuzda çok güçlü bir tarım, ticaret ve turizm altyapısı var. Organize sanayi bölgeleri konusunda güçlü çalışmalar yapılmış. Bunu da hep birlikte ileriye taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nda Samsun markasını daha ileriye taşımak için çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN