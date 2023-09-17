Samsun Valisi Orhan Tavlı Ahilik Haftası'nı kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, ahiliğin, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessese olduğunu belirtti.

Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatının insanlara zanaat ve güzel ahlak kazandırmak için kurulduğunu anımsatan Vali Tavlı, " Ahilik geleneği, doğruluğu, güzel ahlakı, kardeşliği, dayanışmayı, emeği içinde barındıran esnaf ve sanatkarımızı daima hak ve adalet etrafında birleştirmiş, birlik ve beraberliğimizin tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

Tavlı, Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerlerin, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerler olduğunu vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde de ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı'ya aktaran birikim, Ahilik kültürüdür. Asırlar öncesinden günümüze kadar uzanan Ahilik geleneği, manevi duygularımızın muhafazası ve bu yapının sağlam bir kalesi olmaya devam edecektir. Ahilik Haftası vesilesiyle, medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunmasını temenni ediyorum. Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."