Üye Girişi
Haberler

Samsun TSO ve OKA Arasında Dijital Pazarlama Eğitimi Protokolü İmzalandı

Güncelleme:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eğitim Vakfı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında imzalanan protokol kapsamında, 15 KOBİ temsilcisi ve 10 işsiz genç dijitalleşme konusunda eğitim aldı.

Samsun TSO Eğitim Vakfı ve OKA arasında imzalanan "Dijital Pazarlama Yolculuğu: KOBİ'ler ve Gençler İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında verilen eğitim sonunda 15 KOBİ temsilcisi ile dijitalleşme konusunda kendisini geliştirip istihdama dahil olmak isteyen 10 işsiz gence belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2023 yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eğitim Vakfı ile imzalanan "Dijital Pazarlama Yolculuğu: KOBİ'ler ve Gençler İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi" protokolü ile 15 KOBİ temsilcisi ve 10 işsiz genç olmak üzere toplamda 25 kişiye eğitim verildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, beş gün süren eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.

Murzioğlu: "Bölgedeki KOBİ'lerin rekabet gücü artacak"

Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, beş gün süren eğitim ile dijital pazarlama alanında deneyimli uzmanlardan yararlanmak suretiyle dijitalleşme, geleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojilerin kullanımıyla dönüştürülmesi, bu teknolojilerin işletmelerin faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olması ve dijital kanallar, araçlar kullanarak ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama stratejilerinin uygulanması ve müşterilerle etkileşimde bulunulmasının hedeflendiğini söyledi. Projenin bölgedeki KOBİ'lerin rekabet gücünü de arttıracağını belirten Murzioğlu, "Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programımız kapsamında uygulanan bu proje, bugün işletmelerin dijital dünyada var olmasını ve büyümesini sağlayan dijital pazarlama süreçleri konusunda yetkin personelin yetişmesini sağlayarak bölgemizdeki KOBİ'lerin rekabet gücünü arttıracak. Proje ile ayrıca, eğitim alan işsiz gençlerimiz inşallah istihdama kavuşacak" dedi.

Dicle: "Desteklerimiz devam edecek"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de, OKA'nın faaliyet alanları ve bugüne kadar verdiği destekler hakkında bilgi vererek, "Bugün burada destek verdiğimiz projelerden bir tanesin de sonuca ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle en önemli paydaşlarımızdan, proje ortağımız Samsun Ticaret ve Sanayi Odamıza ve projemize destek veren eğitimcilerimize, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Günümüzde işletmelerimiz için dijitalleşme, dijital pazarlama çok önemli. Eğitim sayesinde, özellikle işsiz gençlerimize kollarına taktıkları altın bilezikle istihdam kapıları açılacak. OKA olarak bölgemizin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması yönünde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Samsun İhracat Eğitim Teknoloji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title