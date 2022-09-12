Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun politika haberleri: Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Politika Haberleri

Samsun politika haberleri: Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Samsun haberleri: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı'nda 43 gündem maddesi görüşüldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı'nda 43 gündem maddesi görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda Meclis 2. Başkanvekili İsmail Sevindik başkanlığında yapıldı. 41 gündem 2 de gündem dışı maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında söz konusu maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis 2. Başkanvekili İsmail Sevindik yaptığı konuşmada Başkan Mustafa Demir'in tedavi olmak için şehir dışında olduğunu, 1. Başkanvekili Nihat Soğuk'un da yurt dışında bulunduğunu belirtti.

İlgili komisyonlarda görüşülecek gündem maddeleri 16 Eylül Cuma günü yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Samsun Eylül Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title