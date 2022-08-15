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Samsun politika haberleri | Canik Belediyesi Mobil Uygulama yayında

Samsun politika haberleri | Canik Belediyesi Mobil Uygulama yayında

Gelen Samsun haberine göre Canik Belediyesi Mobil Uygulama ile vatandaşlar tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Canik Belediyesi Mobil Uygulama ile vatandaşlar tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Canik Belediyesi vatandaşların belediye hizmetlerini tek bir platform üzerinden gerçekleştirebileceği mobil uygulamayı hayata geçirdi. Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Canik Belediyesi Mobil Uygulama ile vatandaşlar akıllı telefonlar üzerinden belediye hizmetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Tüm işlemler tek uygulamada

Vatandaşların belediye hizmetlerini tek bir platform üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmelerine imkan sağlayan Canik Belediyesi Mobil Uygulama ile E-Devlet üzerinden borç ödeme, tahakkuk bilgileri sorgulama ve ödeme, arsa metrekare birim değeri sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama ve sicil bilgileri sorgulama gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor.

"Vatandaşlarımız işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek"

Mobil uygulama ile belediye hizmetlerini tek bir çatı altında toplandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hayata geçirdiğimiz Canik Belediyesi Mobil Uygulama ile belediyemiz hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdik. Mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız ödeme ve sorgulama işlemlerini akıllı telefonlarından kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Vatandaşlarımıza etkin, kesintisiz ve hızlı hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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