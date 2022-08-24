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Samsun politika haberi... CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor

Politika Haberleri

Samsun politika haberi... CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'a geliyor

Samsun politika haberi | Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos Çarşamba günü Samsun'a gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos Çarşamba günü Samsun'a gelecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun programı netleşti. Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos'ta saat 09.30'da Vezirköprü ilçesinde STK başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile kahvaltı programında bir araya gelecek, ardından esnaf ziyaretinde bulunacak. Ardından saat 13.30'da CHP Meclis Grubu Bafra ilçesinde toplanacak. Grup toplantısına milletvekilleri, parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları katılacak.

Grup toplantısı sonrası Bafra'da esnaf ziyaretinde bulunacak olan Kılıçdaroğlu, ardından Alaçam ilçesinde çeltik üreticilerini ziyaret edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Politika Haberler

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