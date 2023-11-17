Samsun Polisi Terme İlçesinde Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Broşür Dağıttı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde dolandırıcılık suçlarını önlemek amacıyla 982 broşür dağıtarak 3 bin 782 vatandaşı bilgilendirdi.

Samsun polisi, Terme ilçesinde dolandırıcılık olaylarına karşı 982 broşür dağıtıp 3 bin 782 vatandaşı bilgilendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarını önlemek ve bu suça karşı bugün Terme ilçesinde broşür dağıtıp vatandaşları bilgilendirdi. Camiler, oto galericiler, kuyumcular, park bahçeler, iş yerleri, ATM önleri, meydan ve caddelerde 982 adet broşür dağıtılan polis, 3 bin 782 vatandaşı da bilgilendirdi. - SAMSUN