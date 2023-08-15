Samsun meclisi 50 maddeyi karara bağladı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 50 maddeyi karara bağladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı kapanış toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen olağan toplantıda, komisyonlardan gelen 50 madde görüşülerek karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle arazisi bedelsiz olarak tahsis edilerek oluşturulan Yeni Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ile ilgili konuşan Başkan Mustafa Demir, yatırımcı firmalara parsel tahsis etme aşamasına geldiklerini açıkladı. Yeni OSB'ye özel sektörden çok büyük talep olduğunu ifade eden Başkan Demir, tahsisleri yaparken titiz ve dikkatli davranacaklarını vurguladı.

"Fayda sağlamayana parsel verilmeyecek"

Samsun'da tüm organize sanayi bölgelerini bin bir tür zahmetle oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Demir, "Kent ekonomisini geliştirmek için devlet ve kamu arazileri tahsis ediyor veya kamulaştırıyor. Mesela bizim merkez OSB'de 2 bin 600 dönüm arazi, bedelsiz olarak Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne, oradan da bize tahsis edildi. Şuan organize sanayi bölgesinde firmalara parsel tahsisi aşamasına geldik. Çok büyük talep ve müracaat var. Parsel tahsislerinin doğru firmalara yapmamız gerekiyor. Parselleri ciddi anlamda istihdama, üretime ve ihracata katkı vererek katma değer sağlayan firmalara tahsis etmeye çalışacağız. Gerçek bir sanayi değilse, istihdama ve üretime katkısı yoksa tahsise de gerek yok. Oradaki istihdamın 20 binin üzerinde olacağını hesaplıyoruz. Şuan ciddi anlamda başvuruları ve süreci takip ediyoruz" dedi.

"Sevgi ve Amisos Kafe'yi yeniden biz işleteceğiz"

İşletmecilerin iflasını açıkladığı ve şu anda kapalı olan Sevgi ve Amisos Kafe'yi belediye olarak kendilerinin işleteceklerini açıklayan Mustafa Demir, "Rasathane Mahallesi'ne kitap kafe inşa ettik. Çok ilgi gördü. Çok da şık oldu. Geçen ziyaret etim. Yer yok. Demek ki büyük bir ihtiyaç. Belediye işletmeciliğine halkımız tarafından her zaman güveniliyor. Elemanlarımız da halkımıza güzel hizmet veriyor. Sevgi Kafe ile Amisos Kafe'yi de yeni konsepti ile eskisinden çok daha iyi bir şekilde hizmete sunacağız. Belediye işletmeciliğini biraz daha yaygınlaştıracağız. Bununla ilgili başka projelerimiz de var. Sümbül Konağı, 2 aya kadar bitecek. Orayı da biz işleteceğiz. Anakent'in olduğu alanda inşa edeceğimiz kafeyi de biz işleteceğiz. Belediyenin ilettiği tüm tesisler yoğun bir şekilde kullanılıyor. Amisos ve Sevgi Kafe'yi de yeniden biz işleteceğiz" diye konuştu.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kültür Merkezinden oluşan kamu kampüsü projesine de değinen Başkan Demir, "Kendi elektriğini üreten, suyunu arıtan ve açık büro tarzındaki muhteşem tasarımıyla kamu kampüsümüzü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki alanda şehrimize kazandırıyoruz. Kültür ve sanat anlamında şehrimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kültür merkezi ve otoparklarıyla çok şık kültür merkezine kavuşmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Ek bütçeler ve otopark meclisten geçti

Toplantıda ayrıca eski Yalı Kafe'nin olduğu alana yapılacak inşaat için Atakum Belediyesi'nden onayı alınan ilk plana göre inşaatın yapılması için karar meclisten oy çokluğu ile geçti. Öte yandan İlkadım Belediyesi'nin 2023 mali yılına 131,7 milyon TL ek bütçe teklifi ile Ayvacık Belediyesi'nin 2023 mali yılı bütçesine 45,6 milyon TL'lik ek bütçe talebi de kabul edilerek karara bağlandı. Ayrıca meydanda bulunan bir AVM altındaki otoparkın 10 yıllığına kiralanması için encümene yetki verilmesi teklifi meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi bir sonraki toplantıyı 11 Eylül Pazartesi günü yapacak. - SAMSUN