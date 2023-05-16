Samsun meclisi 44 maddeyi karara bağladı

Batıpark Altyapı Tesisleri alanını 20 yıllığına Samsun spor'a bedelsiz tahsis edildi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi 44 gündem maddesini karara bağladı.

Komisyonlardan havale edilen 44 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısı Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başkan Demir, maddelerin görüşülmeye başlamasından önce önemli açıklamalarda bulundu.

"Gelecek 100 yılın da meşalesi olacağız"

Mecliste seçimleri değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geçen pazar yapılan seçimler hayırlı uğurlu olsun. Demokrasinin en önemli gücü seçimdir. Dünyanın sanıyorum, yüzde 90'a yakın katılımın olduğu en çok katılım olan seçimlerden biriydi. Tüm oy kullanan vatandaşları kutluyorum. Bu ülke yönetimine katılımın ispatıdır. Parlamentodaki aritmetik oluştu. 28 Mayıs'ta 2. turda cumhurbaşkanı seçilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Ülkenin kurtuluşuna giden ilk adımının atıldığı şehir burası. İlk 100 yılın meşale şehri olduk. Gelecek 100 yılın da meşalesi olacağız. Bugün de Samsun için çalışıyoruz. Bugün bile 44 madde ile çalışacağız. Parlamento seçimlerimiz hayırlı olsun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için de 28 Mayıs'ta millet iradesi tecelli edecektir" dedi.

"Samsun spor bizim en önemli markamızdır"

Samsun spor'un altyapı tesislerinin olduğu alanın Samsun spor'a bedelsiz tahsis edilmesini içeren madde hakkında konuşan Başkan Mustafa Demir, "Samsun spor 11 yıl aradan sonra asıl karargahına döndü. Samsun spor ilin en büyük markası. Sporda başarılı bir şehiriz. Samsun spor bizim en önemli markamızdır. Herkes elinden geleni yapmaktadır ve yapar. Şehrin böyle bir değerini 'sen-ben yanındayım, o değil' demek doğru olmaz. Bu şehrin spor markası siyasete alet edilmez ama bir kısım yerlerde ediliyor. Siyasete alet edilen yerlerden marka ve şehir zarar görüyor. Bu akşam maça katılamayacağım. Bu akşam Samsunspor maçtan 1 puan alırsa ligin puan rekorunu kıracak. Samsunspor Süper Lig'e en yüksek puanla çıkan takım olacak. Samsunspor ulusal ve uluslararası başarılara namzet. Belediye olarak sporu ve sporcuları destekliyoruz. Samsunspor'un her ihtiyacında da yanında oluyoruz. Batıpark'taki altyapı tesislerinin alanını da bugün aldığımız meclis kararı ile Samsunspor Kulübü Derneği'ne 20 yıllığına bedelsiz olarak kiralıyoruz. Şehrimize ve Samsunspor'a hayırlı olsun" diye konuştu.

2022 Mali Bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Mecliste 2022 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü. Komisyon raporunu görüşen meclis üyeleri 2022 mali yılı gider bütçesini 3 miyar 231 milyon 333 bin TL olarak oy birliği ile kabul ettiler. 2022 mali yılı gelir bütçesi ise 2 milyar 604 milyon 159 bin TL olarak kabul edilirken, 82 milyon 758 bin TL ise 2023 mali yılına tahakkuk artığı olarak devredildi. 2022 mali yılı toplam borçlanma ise 414 milyon 176 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

İlgili komisyonlardan havale edilen 44 gündem maddesi, meclis üyeleri tarafından onaylanarak karara bağlandı.