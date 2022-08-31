KILIÇDAROĞLU: TARİHİMİZİ İYİ BİLİRSEK GELECEĞİMİZİ DAHA İYİ YÖNLENDİRİRİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer tarihe sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havza ilçesindeki Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze önünde kendisini karşılayanlara hitap edip, ilçenin tarihi önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada 18 gün sizler ağırladınız. 18 gün bağrınıza bastınız, tarihinize sahip çıkın. Bu ağırlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemlidir. Bu tarihi yaşatın ve evlatlarınıza da öğretin. Eğer tarihe sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz. Bir kentin, bir ilçenin tarihi aynı zaman da ulusun tarihidir. O nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum. Havza'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuk edenler sizlerin babaları, ataları, dedeleri onları da buradan rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra Vezirköprü ilçesine geçti.