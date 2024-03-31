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Samsun'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı

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Samsun'da vatandaşlar 3 bin 656 sandıkta oy kullanmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Samsun'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 1 milyon 38 bin 991 seçmenin bulunduğu Samsun'da vatandaşlar sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından okullarda görevlendirilen personellerden pusulaları alan vatandaşlar, 'evet' yazan mühürleri basarak oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemenin başlamasıyla birlikte sandığa giden Samsunlular, "Yerel seçimler, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız, belasız seçimleri tamamlarız. Samsun'da oy kullanmak kolay. İstanbul'dakilerin Allah yardımcısı olsun. Buradaki oy pusulası küçük. İstanbul'da çarşaf gibi oy pusulaları var. Sadece mühür bastığımız pusulalardaki mürekkep buluşmasın diye kağıtları katlarken zaman kaybettik. Onun haricinde kolayca oyumuzu kullandık" dediler.

Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, Samsun'da saat 17.00'de sona erecek. Sandık görevlileri tarafından sayılacak oylar daha sonra çuvallara konularak İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.

Öte yandan seçimlerde Samsun genelinde 3 bin 118'i emniyet, bin 442'si jandarma ve 74'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 4 bin 634 personel, seçimin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için görev aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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