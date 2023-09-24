Samsun'da uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 firari hükümlü ve 14 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 firari hükümlü ile birlikte toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.