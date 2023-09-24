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Samsun'da uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 firari hükümlü ve 14 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 firari hükümlü ile birlikte toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik uygulamalarda 2 firari hükümlü ile 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, denetim ve uygulamalarda 2 bin 739 kapsül sentetik ecza, 130 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo ham maddeli sıvı karışım, 700 gram aseton, 14 gram sentetik uyuşturucu, 6,50 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 15 tabanca fişeği ele geçirdi.

Uygulamalarda "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, "resmi belgede sahtecilik"ten 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlü ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Politika

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