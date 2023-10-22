Samsun'da yapılan polis operasyonunda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun'da Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, ev, iş yeri ve üst aramalarında, 380,59 gram sentetik kannabinoid, 17,18 gram metamfetamin, 177 adet sentetik ecza, 63,28 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.