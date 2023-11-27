Samsun'da yapılan operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kişinin kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 3 bin 200 doldurulmuş makaron, 32 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 1 kilogram kıyılmış tütünü ele geçirdi.

Şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.