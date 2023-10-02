Samsun'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 31 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 200 boş makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 31 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 200 boş makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.