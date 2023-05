Samsun'da Türk Bayrağı Kullanıldığı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afişleri Kaldırıldı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun İlkadım İlçe Seçim Kurulu, CHP Samsun İl Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Türk bayrağının seçim propagandasında kullanılamayacağı gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afiş ve pankartlarının kaldırılmasına karar verdi. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, seçim kurulunun kararının üzerinden 2 gün geçmesine karşın pankartların kaldırılmamasına tepki gösterdi. Türkel, "Bu kararı alalı 2 gün oldu kıymetli dostlarım ve 2 gündür Büyükşehir Belediyesi bu kararı uygulamamakta direniyor. Bu karar alınalı 2 gün olmuş; dağdan ses var taştan ses var, ne bu kararı uygulayacaklardan ne bu pankartları kaldıracaklardan tık yok" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı, İlkadım İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Cumhuriyet Meydanı'na AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin izniyle asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afiş ve pankartlarının Türk bayrağının kullanıldığı gerekçesiyle kaldırılmasını talep etti. İlkadım İlçe Seçim Kurulu, oy çokluğuyla söz konusu afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verdi.

Kararın üzerinden 2 gün geçmesine karşın afiş ve pankartların kaldırılmamasına tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, meydanda açıklama yaptı. Türkel, şunları söyledi:

"Biz Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, milletvekillerimizle birlikte, Millet İttifakımızın il ve ilçe örgütleri ile birlikte çok ahlaklı, çok vicdanlı bir kampanya yürütmeye çalışıyoruz. Kampanya döneminin başından bu zamana birileri iftiralarla dolu bir kampanya yürütürken, birilerinin bu millete ve memlekete söyleyecek sözü kalmamış iken, birilerinin işçiye, emekliye, emekçiye, çiftçiye, Samsun'daki esnafımıza, sıkıntıdaki dar gelirli hemşerimize söyleyecek sözü kalmamışken; özellikle birinci turdan bu zamana sürekli iftira kampanyalarıyla belden aşağı bir siyaset stratejisi ile o günden bugüne geldik. Bugün itibarıyla pazar günü millet sandığa gidecek ve millet önümüzdeki pazar günü bir karar verecek. Bizler bu kampanya sürecinde emekliye dair çözüm önerilerimizi, vaatlerimizi tarıma, işçiye, işsizliğe, öğrencilerimize, kadınlarımıza, düşkünlerimize, yoksullarımıza dair çözüm önerilerimizi ve vaatlerimizi dillendirirken birileri çıktı belden aşağı söylemler, beylik laflar yok biz milliyiz, biz daha milliyiz, yok onlar şucu, bucu falan belden aşağı siyasetle bir şeyler yapmaya çalıştılar ama milletimiz gereğini görüyor.

"YASAK HERKESE OLMALI, KANUN UYGULANMALI"

Milletimiz her şeyin farkında. Birinci turda mitingler düzenlendi. Sayın Cumhurbaşkanı Samsun'a geldiğinde, devletin bütün imkanları Sayın Cumhurbaşkanı'na seferber edildi. Şehrin bütün taşıtları, büyükşehir belediyesi bünyesindeki raylı sisteminden özel halk otobüslerine varana kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingine insan taşıdı. Okullar tatil edildi, okul servisleri ile insan taşındı. Devlet kurumları tatil edildi, devlet kurumlarının servisleri ile araçları ile mitinge insan taşındı. Bütün kamunun kuvvetleri ve güçleri kullanılarak bütün kamu binalarına Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankart ve afişleri asıldı, suç olmasına rağmen. Biz o dönem, ilde ve ilçe seçim kurumlarına itirazlarımızı yapmış ve demiştik ki; hakça, adaletlice bir seçim kampanyası olmasını istiyoruz. Yasak herkese olmalı, kanun herkese uygulanmalı.

"KARAR TEBLİĞ EDİLELİ 2 GÜN OLDU YETKİLİLERDEN SES YOK"

Yine ilgili kanunun 298. maddesi der ki; propaganda dönemlerinde adaylar dini ve milli sembolleri kullanamaz. Yani adaylar broşürlerinde ve pankartlarında Türk Bayrağı kullanamaz. Arkamızda da gördüğünüz gibi Türk bayrağı kullanamaz. Türk bayrağını propaganda malzemesi olarak kullanamaz der ilgili seçim kanunu. Ben susuyorum, arkadaki resme bakmanızı istiyorum. İtirazlarımızı Samsun'un her yerinde -özellikle şu an AKP seçim koordinasyon merkezi de olmak üzere dini ve milli semboller kullanılamaz, Türk bayrağı propaganda malzemesi olarak kullanılamaz diye itirazlarımızı yaptık il ve ilçe seçim kurullarına. Yanısıra; bu işlenmiş suçları yani kavşaklarda, sokaklarda, köprülerde ve Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun'un her yerinde kanun tanımaz bir şekilde asılmış pankartların ve görsellerin kaldırılması ile ilgili il ve ilçe seçim kurullarına müracaatlarımızı yaptık. Samsun seçim kurulları bu konuda özellikle Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu pankartların kaldırılması ile ilgili, hunharca kavşaklarda, kavşaklarda, köprülerdeki pankartların kaldırılması ile ilgili, bunların suç teşkil ettiği ile ilgili kararını vermiş oy çokluğu ile ve ilgili siyasi partiye bildirmiş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bildirmiş, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmiş ve bunların derhal kaldırılması ve kaldırılmasının takip edilmesi ile ilgili talimatları vermiştir. Bu kararı alalı 2 gün oldu kıymetli dostlarım ve 2 gündür Büyükşehir Belediyesi bu kararı uygulamamakta direniyor. Bu karar alınalı 2 gün olmuş; dağdan ses var taştan ses var, ne bu kararı uygulayacaklardan ne bu pankartları kaldıracaklardan tık yok."