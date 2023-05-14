Samsun'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı

Samsun'da saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği 2023 genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Samsun'da 1 milyon 23 bin seçmen, 3 bin 471 sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri vatandaşların kullandığı oyları saymaya başladı.

Tek tek sandıktaki zarfları açan görevliler, sonuçları herkese göstererek, oyları kayıt altına aldı. Sandıklardan çıkan oylar, sayım işleminin ardından il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere görevlilerle birlikte gönderildi. - SAMSUN