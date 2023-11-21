Samsun'da polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil polisler il genelinde 84 ekip ve 243 personel ile asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada, 214 okulun çevresi kontrol edildi, 1669 kişi kontrol edildi, 49 metruk bina kontrol edildi. 103 umuma açık iş yeri ile 75 park ve bahçe denetlendi. Terme ve İlkadım ilçelerine yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişi yakalandı. Çarşamba ilçesinde 1 şahsın tehdit suçundan, 1 şahsın ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan arandığı ortaya çıktı. Tekkeköy ilçesinde 1 şahsın çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, dağıtmak ve satmak suçundan arandığı tespit edildi. Atakum ilçesinde bir işyerinde yapılan kontrolde 8 bin 40 adet doldurulmuş tütün makaron, 150 gram kıyılmış tütün, 69 adet gümrük kaçağı elektronik likit sigara ve 29 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. - SAMSUN