Samsun'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Samsun'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Samsun'da 17 ilçede 4 bin 434 sandıkta toplam 1 milyon 25 bin seçmen için, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması oy verme işlemi tamamlandı.

SAMSUN'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Samsun'da 17 ilçede 4 bin 434 sandıkta toplam 1 milyon 25 bin seçmen için, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme süresinin tamamlanması ile birlikte, oy sayım ve döküm işlemleri başladı. Sandıkların açılması ile birlikte zarflar ve imzalar sayıldı.