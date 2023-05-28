Samsun'da oy sayımı başladı

Samsun'da, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi. Samsun'da 1 milyon 24 bin 653 seçmen, 3 bin 423 sandıkta oylarını kullandı.