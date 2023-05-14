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Samsun'da oy sayım işlemi sürüyor

Politika Haberleri

Samsun'da oy sayım işlemi sürüyor Samsun'da saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı.

Samsun'da oy sayım işlemi sürüyor

SAMSUN - Samsun'da saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği 2023 genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Samsun'da 1 milyon 23 bin seçmen, 3 bin 471 sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri vatandaşların kullandığı oyları saymaya başladı.

Tek tek sandıktaki zarfları açan görevliler, sonuçları herkese göstererek, oyları kayıt altına aldı. Sandıklardan çıkan oylar, sayım işleminin ardından il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere görevlilerle birlikte gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demir - Politika

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