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Samsun'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Politika Haberleri

Samsun'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci turu için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Vatandaşlar oy kullanma işleminin ilk saatlerinde sandık başına gitti.

SAMSUN'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci turu için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Vatandaşlar oy kullanma işleminin ilk saatlerinde sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanma işlemi, tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da 08.00 itibariyle başladı. Sandık görevlilerinin yemin etmesi ve oy pusulalarının kontrollerinin tamamlanmasının ardından, oy kullanma işlemleri başladı. Polis ve jandarma tarafından sağlanan geniş güvenlik önlemleri altında başlayan oy kullanma işlemlerinde, Samsun'da 17 ilçede 4 bin 434 sandıkta toplam yaklaşık 1 milyon 25 bin seçmen, sandık başına gitti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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