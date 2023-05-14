Samsun'da oy kullanma işlemi başladı
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- Samsun'da oy kullanma işlemi başladı Samsun'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.
- Samsun'da oy kullanma işlemi başladı
SAMSUN - Samsun'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.
Saat 08.00 itibarıyla Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da oy kullanma işlemi başladı. Samsun'da 1 milyon 23 bin seçmen 3 bin 600 sandıkta oy kullanacak. Vatandaşlar sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Oy kullanan vatandaşlar, tüm seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini dilerken, Türkiye için hayırlı olacak cumhurbaşkanı adayının ve milletvekillerinin seçilmesini temenni ettiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demir - Politika