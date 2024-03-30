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Samsun'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hazırlıkları Tamamlandı

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Samsun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hazır. 1 milyon 38 bin 991 seçmenin 3 bin 656 sandıkta oy kullanacağı, toplam 4 bin 634 güvenlik personelinin görev yapacağı Samsun'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bağlı İl Seçim Kurulu'nda ve okullarda hazırlıklar tamamladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlıkları Samsun'da son günde de devam etti. YSK, seçim pusulalarını okulların ismine göre çuvallara koyarken, okullar da sınıfları oy kullanma işlemine hazır hale getirdi. YSK'dan alınan sandık ve seyyar kabinler sınıflara yerleştirilirken, sıralar da oy kullanımına engel teşkil etmeyecek şekilde dizayn edildi.

Öte yandan polis de İl Seçim Kurulu'nun önünde bariyerler ile koridor yaparak, oy çuvallarının rahat ve güvenli şekilde gelmesi için tedbir aldı. Ayrıca sandık başkanları, kullanılacak oy pusulalarının yer aldığı çuvalları 31 Mart Pazar günü saat 04.00 itibarıyla Samsun İl Seçim Kurulu'ndan alabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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